Des bombardiers stratégiques russes détruisent des dépôts d’armes de «Daech» à Abou Kamal

Moscou / Des bombardiers stratégiques russes ont mené aujourd’hui des raids sur des positions des terroristes de « Daech » à Abou Kamal dans la banlieue sud-est de Deir Ezzor.

Dans un communiqué qu’il a publié aujourd’hui, le ministère russe de la Défense a dit que des bombardiers « Tu22M3 », qui avaient décollé des territoires russes et survolé les espaces aériens de l’Irak e de l’Iran, avaient mené des raids sur les positions des terroristes à Boukamal dans le gouvernorat de Deir Ezzor.

Le ministère a fait noter que les raids s’étaient soldés par les destruction de dépôts d’armes et de munitions et de QG des terroristes de « Daech ».

Le ministère a assuré que toutes les positions définies avaient été détruites et que tous les avions russes avaient regagné leurs bases après l’exécution de leur mission.

A.Chatta

sana.sy

#RuAF long-range Tu-22M3 bombers has carried out an airstrike on ISIS targets near Abu Kamal for the fourth day in a row. #DeirEzzor #Syria pic.twitter.com/nrRssFAFsI

— Military Advisor (@miladvisor) 4 novembre 2017