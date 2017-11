Poutine inaugure un monument aux victimes des répressions politiques soviétiques

Ce passé terrifiant ne peut être effacé de la mémoire nationale – Vladimir Poutine

Ouverture du mémorial du Mur du Chagrin aux victimes de la répression politique

Après la réunion du Conseil pour la société civile et les droits de l’homme, Vladimir Poutine et les membres du Conseil ont assisté à l’inauguration du mémorial du Mur du chagrin aux victimes de la répression politique sur l’Avenue Sakharov.

Le patriarche Kirill, de Moscou et de toute la Russie, et le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, étaient également présents.

Président de la Russie Vladimir Poutine: Amis,

Aujourd’hui est une date mémorable spéciale: le 30 octobre a été marqué dans notre pays depuis plus de 25 ans comme la Journée nationale du souvenir des victimes de la répression politique.

Il est très important que nous et les générations futures – cela a une grande signification – connaissons et nous souvenons de cette période tragique de notre histoire où des groupes sociaux entiers et des peuples entiers ont été cruellement persécutés, y compris ouvriers, paysans, ingénieurs, commandants militaires, clergé , employés du gouvernement, scientifiques et personnalités culturelles.

Ni le talent, ni les services à la mère patrie, ni le dévouement sincère ne peuvent aider à éviter la répression, car des accusations injustifiées et absolument absurdes pourraient être portées contre quiconque. Des millions de personnes ont été déclarées «ennemis du peuple», abattues ou mutilées, ou ont souffert dans des prisons, des camps de travail ou en exil.

Ce passé terrifiant ne peut être effacé de la mémoire nationale ou, à plus forte raison, justifié par toute référence aux prétendus intérêts du peuple.

L’histoire de notre pays, comme celle de n’importe quel autre pays, a beaucoup d’étapes difficiles et controversées. Les gens se disputent à leur sujet, en discutent, proposent différentes approches pour expliquer divers événements.

C’est un processus naturel d’apprentissage de l’histoire et de recherche de la vérité. Cependant, lorsque nous parlons de la répression, de la mort et de la souffrance de millions de personnes, il suffit de visiter le mémorial de Butovo ou d’autres tombes communes de victimes de la répression, dont il y en a quelques unes en Russie. que ces crimes ne peuvent être justifiés d’aucune façon.

La répression politique est devenue une tragédie pour tout notre peuple, toute notre société et a porté un dur coup à notre peuple, à ses racines, à sa culture et à sa conscience de soi. Nous ressentons toujours ses conséquences.

Notre devoir est de ne pas le laisser tomber dans l’oubli. Souvenir, une position claire et sans équivoque et des évaluations à l’égard de ces événements tristes constituent un puissant avertissement contre leur récurrence.

Il y a deux ans, le gouvernement a adopté le concept de politique d’État pour la perpétuation de la mémoire des victimes de la répression politique. Un fonds commémoratif a été créé.

L’idée d’un monument aux victimes de la répression politique est née dans les années lointaines du «dégel», mais de tels mémoriaux ont été créés seulement dans les dernières décennies.

Aujourd’hui, nous allons ouvrir le Wall of Sorrow au centre-ville de Moscou. Un grand monument poignant à la fois dans son message et sa mise en œuvre. Il fait appel à notre conscience et à nos sentiments, appelant à une compréhension profonde et honnête de la période de répression et de l’empathie pour ses victimes.

Une immense gratitude va au sculpteur Georgy Frangulyan et au gouvernement de Moscou, qui a assumé l’essentiel des dépenses, et aux citoyens qui ont contribué leurs économies personnelles pour construire ce monument.

En terminant, j’aimerais demander à Mme Natalia Soljenitsyne la permission de la citer: «Connaître, se souvenir, condamner. Et alors seulement pour pardonner. « Je suis entièrement d’accord avec ces mots.

En effet, nous et nos descendants devons nous souvenir de la tragédie de la répression et de ce qui l’a provoquée. Cependant, cela ne signifie pas régler les scores. Nous ne pouvons pas encore pousser la société vers une ligne de confrontation dangereuse.

Maintenant, il est important pour nous tous de bâtir sur les valeurs de confiance et de stabilité. Ce n’est que sur cette base que nous pourrons atteindre les objectifs de notre société et de notre pays, qui est un pour nous tous.

Je voudrais remercier encore une fois le sculpteur qui a conçu ce monument. Je voudrais également remercier tous ceux qui ont contribué à rendre cela possible. C’est important pour nous, important pour tout le pays maintenant, et encore plus important pour les jeunes, qui sont l’avenir de la Russie.

Merci beaucoup.

