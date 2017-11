La machine de guerre américaine et française déroule sa marche de mort à travers l’Afrique

Tongo Tongo est au milieu d’une ceinture qui est le point zéro pour le commerce illicite qui définit le Sahara. A l’ouest de Tongo Tongo, on trouve Gao (Mali) et à l’est Agadez (Niger). Ce sont les principaux ports pour la cocaïne sud-américaine, qui sont utilisés par différents types d’avions (Air Cocaine, comme on les appelle) et qui traversent ensuite le désert du Sahara en camion pour être transportés par de petits bateaux à travers la Méditerranée jusqu’en Europe. La preuve du commerce de la cocaïne est omniprésente – que ce soit dans le quartier de Gao connu sous le nom de Cocaine Bougou ou dans le surnom de l’un des chefs de file d’Agadez – Cherif Ould Abidine – connu sous le nom de Cherif ou Mr. Cocaïne.

« Des camions Toyota blancs sont arrivés dans le désert pour transporter des réfugiés et de la drogue en Europe et pour apporter des armes en Afrique centrale et occidentale. »

« Les preuves du trafic de cocaïne sont partout. »

La cocaïne est une denrée importante. Il y en a d’autres : les réfugiés et les armes à feu. Cette ceinture de villes juste en dessous du Sahara a joué un rôle historique de caravansérail pour les vieux métiers de l’or, du sel et des armes. La création d’États-nations a fermé certaines de ces routes. En particulier, la Libye – sous le régime antérieur de Mouammar Kadhafi – a en grande partie mis un terme au commerce illicite du Mali et du Niger. La guerre de l’OTAN contre la Libye, qui a créé le chaos dans ce pays, a réouvert ces voies. Des flottes de camions Toyota blancs sont arrivés dans le désert pour transporter des réfugiés et de la drogue en Europe et pour apporter des armes en Afrique centrale et occidentale. Les camions partent d’Agadez pour Sabha (Libye) avant de rejoindre les villes portuaires. Il y a plusieurs types de réfugiés – les aventuriers, de nombreux jeunes hommes célibataires qui laissent derrière eux leur pays pour l’Europe, et des réfugiés de guerre. Les deux sont désespérés, car ils mangent du fourrage dans les mains des passeurs qui doivent les acheminer – et la drogue – à travers les sables interdits.

Résolument opposée au trafic de réfugiés à travers la Méditerranée, l’Union européenne (UE) s’est jointe aux gouvernements du Niger et d’ailleurs pour faire de cette frontière méridionale du Sahara leur frontière. Le Niger a adopté une loi draconienne en 2015 contre la contrebande. L’UE a fourni des fonds à l’armée et à la police nigériennes, qui ont lancé une guerre totale contre les passeurs. En 2016, le Niger a arrêté plus d’une centaine de contrebandiers et confisqué leurs véhicules. Les habitants de villes comme Agadez, site du patrimoine mondial pour ses beaux bâtiments rouges, disent ouvertement qu’ils sont vulnérables aux groupes extrémistes. Il y en a beaucoup — Al-Qaïda dans le sud du Mali et le sud de l’Algérie, l’EI dans le sud de la Libye et Boko Haram dans le nord du Nigeria et dans les régions proches du lac Tchad. Pas étonnant que les Etats-Unis appellent la ceinture du Mali au Niger le « cercle de l’insécurité ».