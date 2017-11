Pyongyang : les USA préparent une guerre

Chef Poutine, oui Chef Xi! Ça va pas le faire! Ho que non! HaHaHa!😆😅😂

La Corée du Nord a dénoncé les manœuvres des bombardiers américains B-1B sur la péninsule coréenne, en y voyant une séance préparatoire avant une frappe nucléaire préventive.

Citée par CNN, l’agence de presse nord-coréenne a décrit le survol par le bombardier américain de la péninsule coréenne comme un exercice d’échauffement pour mieux asséner une frappe atomique à la Corée du Nord.

« Les gangsters impérialistes américains ont souvent recours à des menaces abjectes pour étrangler la République populaire et démocratique de Corée, quitte à utiliser des bombes nucléaires », a dénoncé Pyongyang.

Et d’ajouter : « La présence constante de bombardiers B-1B vise à préparer une frappe nucléaire surprise contre la Corée du Nord. »

Mais selon l’armée de l’air américaine, la présence des bombardiers américains avait été décidée de longue date et les vols n’ont pas été effectués en réaction aux événements en cours.

Les États-Unis ont déployé deux autres porte-avions de leur flotte dans le Pacifique pour rejoindre le porte-avions USS Ronald Reagan stationné près du Japon.

Is China’s rising power a threat to U.S.? Maneuvers target Guam. – https://t.co/LZnLgGKm7m Please RT. pic.twitter.com/ISWK3fdyYU — Military Newsfeed (@MILFEED_tweets) 3 novembre 2017

La montée en puissance de la Chine est-elle une menace pour les États-Unis? Les manoeuvres visent Guam

La Chine a poursuivi une stratégie à plusieurs volets, y compris un engagement diplomatique destiné à influencer les alliés traditionnels des États-Unis et la modernisation des forces navales et aériennes chinoises.

Les avions chinois ont répété des raids de bombardement sur Guam, selon l’armée américaine – ce qui fait que Pekin est désormais une menace plus importante que la Corée du Nord. La flotte chinoise de chasseurs et de bombardiers mène une « campagne agressive », des sorties quotidiennes dans le pacifique. milfeed.com By Military Newsfeed

Des bombardiers russes ont été repérés à proximité de la Corée du Nord https://t.co/OguuuaSVbu pic.twitter.com/NNk4XYnxfp — Réseau International (@reseau_internat) 31 octobre 2017

Adaptation Yandex