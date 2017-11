La Libye avant et après le bombardement de l’OTAN en 2011

Après Kadhafi, la Libye est devenue un paradis pour les gangs de passeurs qui conduisent sans entrave des réfugiés en Europe

L’opération militaire internationale en Libye 2011

AVANT – La Libye sous Kadhafi : La Libye avait l’un des plus hauts revenus par habitant du continent africain. Une partie des ventes de pétrole libyen était créditée directement sur les comptes des citoyens libyens. Il n’y avait pratiquement pas d’impôts, même les entreprises n’étaient que très peu imposées. Avoir un domicile, une maison, était considéré comme un droit de l’homme, tous les nouveaux mariés recevaient l’équivalent de 45 000 € de l’Etat libyen. L’électricité, les soins médicaux et l’éducation étaient gratuits.

Avant Kadhafi, seuls 25 % des Libyens savaient lire, après lui 83 %. Dans les années 70, Kadhafi a permis aux femmes de s’émanciper. Aucune tenue spécifique n’était prescrite et toutes les femmes avaient accès, si elles le désiraient, à une éducation de grande qualité. Il y avait des femmes médecins, des avocates, des ministres, des femmes d’affaires ou aussi de simples femmes au foyer, tout ce qu’elles choisissaient.

Kadhafi planifiait la création d’une banque et l’introduction d’une monnaie basée sur l’or pour l’Afrique, par laquelle la Libye aurait conduit toute l’Afrique dans la liberté : la liberté par rapport aux élites financières et aux impérialistes qui contrôlent les pays pauvres et leurs biens. En outre, Kadhafi était sur le point d’achever le plus grand projet de canalisation d’eau potable du monde à travers le Sahara, le projet dit « Great-Man-Made-River-Project », pour un meilleur approvisionnement en eau pour la population et pour l’agriculture. La Libye était un pays indépendant et prospère. Kadhafi a également aidé à contrôler les flux de réfugiés en provenance des pays africains. Il utilisait des standards européens pour leur accueil afin de limiter l’afflux en Europe.

APRÈS – après l’assassinat brutal de Kadhafi : Sous prétexte de protéger le peuple libyen de son chef Mouammar al-Kadhafi, la Libye a été bombardée pendant sept mois par les forces de l’OTAN sous la direction des Etats-Unis. La guerre a coûté la vie à 50 000 civils libyens et au moins autant de civils ont été blessés. L’infrastructure économique de l’État a été détruite par les bombardements de l’OTAN. Les installations du grand réseau d’eau ont été attaquées et bombardées par l’OTAN, comme le montrent différentes vidéos de YouTube. Selon « Global Research », un centre de recherche mondial basé au Canada, la guerre de l’OTAN contre la Libye a mis en péril l’avenir du projet d’eau potable et donc la prospérité du peuple libyen. Les 150 milliards de dollars de réserve de liquidités libyennes ont été gelés dans le monde entier et probablement perdus à jamais. Le pays a encore été plus secoué par des combats de milices rivales ; les attaques contre le gouvernement et l’assassinat de fonctionnaires gouvernementaux sont monnaie courante. Une guerre civile acharnée fait rage depuis 2014. Après Kadhafi, la Libye est devenue un paradis pour les gangs de passeurs qui conduisent sans entrave des réfugiés en Europe.

