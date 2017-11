Pourquoi avoir attaqué la Syrie en pleine visite de Poutine en Iran?

il faudrait beaucoup plus que des feux d’artifice pour mettre à l’épreuve Chef Poutine! HaHaHa!😁😅😂

Mercredi dans la soirée, au moment même où le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Khamenei, recevait le président russe, Vladimir Poutine, Israël a envoyé ses chasseurs bombardiers à l’ouest de la Syrie. Une localité à Homs. Une dernière information ne fait état d’aucune victime.

Par ce geste, les dirigeants de Tel-Aviv ont sans doute cherché à mettre à l’épreuve le degré de sincérité de Poutine quand il a conseillé aux « amis israéliens » et par la voix de son ministre de la Défense, le général Choïgou, en visite, il y a à peine dix jours à Tel-Aviv, de « rester calme » et de ne plus chercher noise ni à l’armée syrienne ni à ses alliés. Car jusqu’à la dernière minute, Israël y a cru : Poutine et ses lieutenants se sont rendus en Iran pour mettre ce pays à la porte de la Syrie et lui offrir sur un plateau d’argent le Golan et pourquoi pas le sud fertile syrien « . Or ce matin, l’heure n’est plus à l’optimisme dans le QG de l’armée sioniste ni dans le bureau de Netanyahu.

À peine tiré depuis probablement le ciel libanais, le missile israélien a provoqué la violente riposte de la DCA du 72ème régiment de l’armée syrienne déployée à Homs, qui, selon les informations non encore confirmées, aurait réussi à toucher la chasse sioniste. C’est dire à quel point Poutine, « homme de volonté et d’action », comme l’a qualifié le Leader de la Révolution lors de leur rencontre hier, tient à l’alliance qui unit la Russie avec l’axe de la Résistance, alliance si merveilleusement productive depuis sa formation en Syrie et qui aux dernières nouvelles, ne veut plus laisser Israël agir à sa guise. Le coup de tonnerre de Tel-Aviv a donc fait flop.

Mercredi, Téhéran et Moscou en sont venus à afficher un front commun, quitte à défier non seulement Israël – qui semble ne pas être prêt à tirer leçon de ses colossales erreurs en Syrie – mais surtout les États-Unis. L’Iran et la Russie disent vouloir « isoler les Américains » et vu l’antécédent de leurs coopérations en Asie de l’ouest, l’axe US/Israël ont tout intérêt à prendre cette menace au sérieux.

Modus operandi

En 2015, quand Poutine a atterri à bord de son avion présidentiel à Téhéran avant de se diriger dans les bureaux du Leader de la Révolution, l’armée syrienne vivait des moments difficiles. L’axe USA/Tel-Aviv occupait par terroristes interposés de grandes régions syriennes du nord au sud. Une heure d’entretien a suffi pour tirer au clair les grandes lignes de la stratégie militaire à suivre, stratégie qui devait contrer celle des néocolonialistes. Deux ans plus tard, Daech, ce superbe outil à répandre le chaos, est quasi inexistant en Irak et agonise en Syrie, et ce, au grand dam d’Israël et des États-Unis qui multiplient plans et contre-plans sans jamais réaliser que la partie est déjà perdue : l’alliance anti-impérialiste a désormais l’intention d’en finir avec l’ordre unipolaire et ses manifestations qui paralysent les peuples depuis des décennies et que sont entre autres, le dollar, l’arme des sanctions, un droit international à géométrie variable.

Mercredi soir, pour la énième fois consécutive les dirigeants israéliens se sont montrés déconnectés de la réalité : alors qu’à Beyrouth, un congrès international travaillait à la mise en œuvre d’une stratégie de Résistance qui séduit désormais jusqu’en Europe, l’armée sioniste a tiré à l’aveuglette un énième missile sur Homs. Sans comprendre que le temps a changé et que pour « maîtriser l’ennemi », il faudrait beaucoup plus que d’inutiles feux d’artifice.

