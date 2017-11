Urgent :la défense syrienne ouvre le feu sur des avions de combat israeliens au dessus de Homs

Des missiles Sol-Air et des tirs de DCA ont visé, mercredi 01 novembre 2017, des avions de combat israéliens de type F-35 et F-15 au dessus d’une zone industrielle près de Homs dans le centre de la Syrie.

La cible du raid israélo-americain serait un nouveau centre de développement de missiles balistiques situé dans la zone industrielle de Homs mais des sources syriennes démentent cette information.

#Putin looks on as #Iran scrambles fifth generation indigenous fighter jets to avenge #Syria’s sovereignty breach. 😃😂🤣https://t.co/oZuRSyPYuT

— Naveed Ahmadنويدأحمد (@naveed360) 1 novembre 2017