Sayed Khamenei, Iran : la lutte contre «Israël» est une lutte sacrée

L’importance d’une lutte sans fin contre les sionistes

Le Leader de la Révolution islamique d’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, a qualifié de sacrée la lutte contre l’entité israélienne.

Dans un message adressé aux membres du Congrès de l’Union mondiale des oulémas de la Résistance, le Leader de la Révolution islamique d’Iran, a mis en exergue l’importance d’une lutte sans fin contre les sionistes.

Sayed Khamenei a également fait valoir la responsabilité lourde et inébranlable du monde de l’Islam vis-à-vis des Palestiniens.

«Nul doute que les élites scientifiques et religieuses, ainsi que les autorités des pays islamiques endossent une plus grande part de responsabilité vis-à-vis de la Palestine; il s’agit d’une lutte sacrée», peut-on lire dans le message.

Le Congrès de l’Union mondiale des oulémas de la Résistance : «La Vraie Promesse, la Palestine entre la déclaration Balfour et la promesse divine» a lieu mercredi et jeudi le 1 et 2 novembre à Beyrouth, au Liban. Le Congrès est tenu à l’occasion du centième de la déclaration Balfour.

