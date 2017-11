La Russie et l’Iran ensemble en Syrie jusqu’au bout

Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Khamenei, a reçu le président russe Vladimir Poutine

Le Président iranien a promis de coopérer avec la partie russe en Syrie jusqu’à la victoire complète sur les groupes terroristes opérant dans le pays.

La Russie et l’Iran coopéreront dans le dossier syrien jusqu’à la victoire définitive sur les groupes terroristes, a déclaré le Président iranien Hassan Rohani, lors d’une réunion avec le chef d’État russe Vladimir Poutine en visite à Téhéran.

«La coopération entre l’Iran et la Russie se poursuivra jusqu’à la victoire complète sur le terrorisme», a promis le dirigeant iranien cité par son service de presse.

Plus tôt dans la journée, le chef du Kremlin était arrivé à Téhéran pour prendre part aux négociations trilatérales au plus haut niveau entre l’Azerbaïdjan, l’Iran et la Russie.

Toujours selon le bureau présidentiel iranien, Hassan Rohani a qualifié d’«efficace» le rôle joué par Moscou dans la «défense» de l’accord sur le programme nucléaire de la République islamique signé en 2015. Le Président a également salué la participation russe dans le secteur privé des affaires en Iran.

Début octobre, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov avait mis Washington en garde contre l’éventuel retrait de l’accord sur le dossier nucléaire iranien évoqué par Donald Trump.

