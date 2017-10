L’armée syrienne s’empare de Khecham à l’est de l’Euphrate, banlieue de Deir Ezzor

A savoir que tous évènements guerriers, renversements de pouvoir, la CIA est toujours présente

Deir Ezzor/ Des unités de l’armée arabe syrienne, en collaboration avec les forces alliées et d’appui, ont effectué des opérations militaires contre des rassemblements et des positions des terroristes du réseau « Daech » à l’est du fleuve de l’Euphrate et se sont emparées de la localité de Khecham dans la banlieue nord-est de Deir Ezzor, selon le correspondant de SANA dans le gouvernorat.

‘’Les opérations se sont soldées par la neutralisation de terroristes dudit réseau et la destruction de leurs véhicules’’, a révélé le correspondant qui a ajouté que des unités de génie à l’armée arabe syrienne avaient désamorcé les mines et les engins explosifs qui ont été plantés par les terroristes de «Daech» dans les rues et les maisons et sur les places de la localité.

Il a ajouté que des unités de l’armée traquent les terroristes de « Daech » dans la zone de Hweijet Saqer et réalisé un progrès considérable, après avoir sécurisé un certain nombre de points et de bâtiments auxquels les terroristes du réseau s’étaient abrités.

Sur un autre plan, les deux armées de l’air et de l’artillerie ont détruit dans des frappes concentrées des positions et des repaires des terroristes de « Daech » à Hweijet Saqer et dans les quartiers de Hamidiya, Jebeileh, Omal, Ardhi et Kanamat.

Dans un autre article, l’armement de Daech… des armes lourdes et légères et des blindés, chars, canons et drones saisis par l’armée syrienne et ses alliés dans les villes de Mayadeen et Deir al-Zour et Arifhma, cette vidéo montre que Daech est bien armé, qui lui fournit tous ces armements? Il y a bien des personnes, mais qui? A savoir que tous évènements guerriers, renversements de pouvoir, la CIA est toujours présente! Yandex