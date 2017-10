C’est quoi qui est plus effrayante que la bombe atomique selon Poutine

L’humanité ne doit jamais oublier la moralité de ses actes, puisque son absence pourrait conduire à la destruction de l’homme – Vladimir Poutine

Poutine: «Ce que je viens de dire peut être plus effrayant qu’une bombe nucléaire»

Au Festival international de la jeunesse à Sotchi, Vladimir Poutine a évoqué une technologie plus effrayante qu’une bombe atomique. D’après lui, cette technologie apportera «de merveilleuses possibilités dans le domaine de la pharmacologie et dans le changement du code génétique».

Selon Sputnik, Vladimir Poutine a déclaré lors du Festival international de la jeunesse à Sotchi que la programmation génétique de l’homme selon des caractéristiques données serait possible dans un avenir proche et que cela pourrait être plus effrayant qu’une bombe nucléaire.

«On peut pratiquement imaginer qu’un homme puisse créer un homme selon des caractéristiques spécifiées. Il peut être mathématicien ou un brillant musicien, mais il pourrait également être un militaire capable de combattre sans peur, sans compassion, sans regret et sans douleur», a fait remarquer le Président russe.

Et de poursuivre:

«Vous comprenez que l’humanité peut entrer dans une ère très complexe et importante de son évolution et existence et, ce qui est le plus probable, qu’elle le fera prochainement. Et ce que je viens de dire peut être plus effrayant qu’une bombe nucléaire», a-t-il souligné.

D’après Vladimir Poutine, l’humanité ne doit jamais oublier la moralité de ses actes, puisque son absence pourrait conduire à la destruction de l’homme.

«Quand nous faisons quelque chose et quoi que nous fassions, nous ne devons jamais oublier les fondements moraux et éthiques de notre cause. Tout ce que nous faisons doit contribuer au renforcement de l’être humain et non à sa destruction,» a conclu le chef d’État russe.

parstoday.com

