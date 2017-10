Au delà de la censure: la première mission de combat du F-35 pas très convaincante…

Le F35 israélien s’est fait accrocher au-dessus du Liban et touché par un missile syrien S-200 de fabrication soviétique des années 1970

Quel est l’intérêt de développer un avion de combat à coups de centaines de milliards de dollars US si ce dernier s’avère:

Incapable de faire face à un volatile, en l’occurrence un oiseau migrateur qui aurait quitté les lieux il y a un mois (cela en dit long sur le choix de la communication de crise); Inapte à échapper aux capteur et radars adverses; Avoir des systèmes opto-électroniques tellement fragile qu’à la première vibration 40% des commandes de vol est en statut: HS (que dire alors en cas d’EMP?); Vulnérable à l’explosion d’un missile de l’ère soviétique (amélioré) à proximité; totalement inapte à atterrir en extrême urgence sans briser ses trains roulants et sortir de la piste…

Ce n’est pas exhaustif mais c’est, selon toute vraisemblance, la mésaventure survenue à l’un des premier F-35 opérationnels en zone de combat (bon en pré-zone car le Liban ne dispose d’aucune défense aérienne).

A ce rythme, va falloir soit allonger la note déjà salée et remédier aux carences, soit revenir aux Mustang P-51, aux Spitfire, aux Messerschmitt et aux Mitsubishi Zéro (aux moins ces zincs là étaient bien plus fiables que cet avion de 5ème génération…)

Strategika 51

