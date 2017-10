Sarkozy et l’argent de Kadhafi : comment certains médias ont étouffé l’affaire

C’est sans doute le scandale d’Etat le plus grave de toute l’histoire de la Vème République

Fabrice Arfi et Karl Laske, journalistes à Médiapart, publient une synthèse de leurs six années d’enquête sur le financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. C’est sans doute le scandale d’Etat le plus grave de toute l’histoire de la Vème République. Un naufrage sans précédent qui a vu notre pays brader ses idéaux sur l’autel de l’argent sale, au profit d’une dictature sanguinaire. Ou comment Nicolas Sarkozy aurait fait financer sa campagne électorale de 2007 par le colonel Kadhafi, mort dès le début d’une guerre lancée par qui ? Une enquête édifiante Par la France. Des millions d’euros, dont six années d’enquête mettent désormais à jour les circuits bancaires opaques, ou plus simplement les porteurs de valises en petites coupures. Six années d’enquête retracées en 391 pages par deux journalistes qui non seulement cartographient cet effrayant système, mais aussi tout ce qui a été mis en place au niveau policier, judiciaire et médiatique pour freiner l’investigation, pour étouffer l’affaire. C’est le fil que « L’Instant M » a choisi de tirer pour vous ce matin : comment la presse a-t-elle été instamment priée de s’écraser ?

L’invité était Fabrice Arfi – 18 Octobre 2017 – France Inter

Sarkozy-Khadafi – l’enquête hors-norme – C à Vous – 18/10/2017