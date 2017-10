L’USS Ronald Reagan au large de la péninsule coréenne ou la détente toujours tendue…

Chef Kim a déjà menacé de couler d’une seule frappe le USS Carl Vinson, le comparant à un «gros animal»



Malgré leur ton martial et sec, certains communiqués officiels nord-coréens ne manquent pas d’un certain sens de l’humour (cela dépend sous quel angle on le prend mais c’est déjà une question de sensibilité culturelle…): le dernier en date s’insurge contre l’approche du porte-avions USS Ronald Reagan et se demande presque pourquoi Washington leur envoie sous le nez une des cibles prioritaires de leur armée.

On sait de façon quasiment certaine que la Corée du Nord a accordé une priorité absolue aux systèmes d’armes susceptible de tuer un porte-avions. C’est également une des priorités absolues de l’Armée de Libération Populaire de Chine. Quoique les chinois ont réussi à développer et à en produire une quantité non négligeable (Pékin a toujours favorisé les attaques par saturation, on n’est jamais trop prudent). Qu’en est-il de la Corée du Nord?

Mystère et boule de gomme.

Le porte-avions USS Ronald Reagan (CVN-76) est un gigantesque vaisseau de la classe Nimitz d’un poids de 104 000 tonnes (métriques) et emportant 90 appareils de combat. Il est équipé de deux réacteurs nucléaires (Westinghouse) et du nec plus ultra de ce qui se fait en matière de blindage, de défense antiaérienne, de guerre électronique et de radars. Son groupe de bataille peut aisément faire face à une salve de missiles balistiques de la famille SCUD (quoique l’expérience a démontré qu’aucun système d’interception ABM n’est sûr à 100%) et même à une salve de missiles Sol-Mer. L’approche d’une telle armada par mer ou sous les flots est quasiment impossible. Que comptent donc faire les nord-coréens en cas d’hostilités face à ce monstre des mers?

Lui balancer une arme nucléaire. Comment?

Oubliez le scénario de la bombe atomique (ou même plusieurs) emportée sur une ou plusieurs embarcations de pêche à l’aspect paisible (quoique cela pourrait marcher!) ou encore une attaque de biplan arraché à l’agriculture. Exclus aussi les obus à charge non conventionnelle (sauf surprise de taille ou plutôt de portée à condition que les batteries survivent suffisamment longtemps au tapis de bombes aériennes).

La Corée du Nord aurait développé avec l’assistance de deux pays asiatique (non il s’agit pas de la Chine ou du Kazakhstan) un missile de croisière à vitesse supersonique. « Ça ne passera pas non plus! »crient la plupart des experts. On en sait rien. Vu la cadence de tir infernale de ses pièces d’artillerie, il est peu probable que la Corée du Nord s’amuse à utiliser un ou deux systèmes d’armes contre la plus grosse, la plus précieuse, le Saint-Graal de toutes les cibles du méchant impérialiste Yankee.

Kim Jong-un doit rêver à cet immense vaisseau à coup d’Onyx (Yakhont ou du moins la variante locale de ce missile de croisière anti-navires).

Or l’USS Ronald Reagan est actuellement à moins de 200 Km à l’est de la péninsule coréenne pour participer (officiellement) à des exercices de « routine » et bomber le torse d’une Amérique sur-puissante selon le bon vieux canevas hollywoodien (faut pas déraper Kim, cette armada à elle seule dispose d’une redoutable puissance de feu dépassant celles de plusieurs pays) et c’est donc une provocation dans la provocation. Pyongyang l’a bien compris d’où son dernier communiqué: ôtez nous cet engin de plus de 100 000 tonnes de notre horizon…c’est trop tentant de lui tirer dessus!

Bon, vous pouvez dormir tranquille, il n’y aura pas de guerre nucléaire cette nuit (et uniquement cette nuit, je ne garantis rien samedi soir et les jours suivants)

