Les USA se prépareraient au «pas ultime» de la Corée du Nord

Washington doit se préparer à la probabilité que la Corée du Nord puisse tirer sous peu des missiles sur le territoire américain, estiment les services de renseignement américains.

La Corée du Nord pourrait acquérir la capacité de lancer une ogive nucléaire vers les États-Unis d’ici «quelques mois», a mis en garde jeudi le directeur de la CIA, Mike Pompeo, cité par le magazine The Washington Examiner.

Ces derniers temps, a-t-il poursuivi, le risque d’un tir de missile nord-coréen vers le territoire américain est monté d’un cran et a tendance à continuer d’augmenter compte tenu de «l’absence de pression internationale sur Pyongyang».

«Il est grand temps de réfléchir à la façon d’entraver le pas ultime», a-t-il relevé.

Il a également ajouté que Donald Trump envisageait de recourir à l’aide des Forces armées afin d’empêcher une frappe. Cependant, il est difficile d’évaluer quand une telle mesure sera indispensable, a-t-il conclu.

Les tensions ne cessent de monter autour de la péninsule coréenne ces derniers mois, durant lesquels Pyongyang a réalisé une série inédite de tests de missiles et procédé à l’essai d’une bombe à hydrogène (bombe H). Washington et Pyongyang procèdent à un échange régulier de menaces et d’intimidations. Donald Trump a menacé mi-septembre de «détruire totalement» la Corée du Nord en cas d’attaque initiale de Pyongyang. Pour sa part, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a promis de prendre les mesures les plus cruelles de l’histoire contre l’agression américaine.

Toujours est-il que la situation qui s’est nouée autour de la Corée du Nord doit être résolue par le dialogue, et non par des menaces et des injures envers Pyongyang, a déclaré jeudi le Président russe Vladimir Poutine au cours du discours qu’il a prononcé au Club de Discussion Valdaï réuni à Sotchi.

«Il est certainement nécessaire de résoudre ce problème par le dialogue, de ne pas mettre la Corée du Nord au pied du mur, de ne pas la menacer de recourir à la force, de ne pas sombrer dans la grossièreté ou les injures», a indiqué le Président.

