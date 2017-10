Pyongyang menace d’effectuer une «frappe inimaginable» contre les Etats-Unis

Chef Kim a promis de prendre des mesures plus fortes contre Washington

SEOUL, 19 oct. Yonhap – Le «comité d’urgence nord-coréen contre les exercices de la guerre nucléaire», une agence de propagande, a menacé ce jeudi que Pyongyang pourrait effectuer une «frappe inimaginable» contre les Etats-Unis à un moment inattendu dans un contexte de tensions à cause des programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord.

L’intimidation du Nord est intervenue alors que les marines sud-coréenne et américaine effectuent un exercice naval conjoint dans les eaux de la péninsule coréenne avec le déploiement du porte-avions nucléaire USS Ronald Reagan.

Le comité nord-coréen a condamné la décision de Séoul et Washington de mobiliser des moyens stratégiques nucléaires près de la péninsule. «Les Etats-Unis ne doivent pas oublier qu’ils pourraient faire face à une frappe inimaginable à un moment inimaginable», a déclaré l’agence dans un communiqué publié par l’Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA).

Les tensions ont augmenté dans un contexte d’essai nucléaire et de tirs de missiles de la Corée du Nord et d’échanges de rhétoriques belliqueuses entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un.

Kim a promis de prendre des mesures plus fortes contre Washington alors que Trump a menacé de «détruire totalement» le Nord. Pyongyang a tiré deux missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) en juillet et effectué son sixième et plus puissant essai nucléaire le mois dernier.

