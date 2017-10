Khamenei, Iran :Si les USA déchirent l’accord nucléaire, nous allons le réduire en miettes

Tout le monde devrait être sûr que les Etats-Unis seront de nouveau battus et vaincus par les Iraniens – Le Guide de la Révolution de l’Iran, Ayatollah Kamenei

Le leader de la Révolution islamique, sayed Ali Khamenei, a dénoncé mercredi les «diatribes et sornettes» de Donald Trump, dans sa première réaction aux récents propos du président américain contre l’Iran.

«Je ne veux pas perdre mon temps à répondre aux diatribes et sornettes de la brute qu’est le président américain», a déclaré l’ayatollah Khamenei dans un discours adressé à des étudiants à Téhéran et publié sur son compte Telegram.

Les États-Unis «sont en colère parce qu’aujourd’hui la République islamique d’Iran a contrarié leurs plans au Liban, en Syrie et en Irak», a-t-il avancé. Mais «que chacun se rassure: cette fois encore la nation iranienne va frapper l’Amérique au visage et la vaincre», a ajouté le Guide suprême.

«Le président des États-Unis fait étalage de bêtise mais cela ne doit pas détourner notre attention des troubles que provoque l’Amérique», a-t-il encore dit.

Dans une violente charge contre l’Iran, M. Trump a appelé vendredi dernier le Congrès américain à appliquer de nouvelles sanctions contre Téhéran. Il a menacé de retirer son pays de l’accord sur le nucléaire iranien signé en 2015 entre Téhéran et le groupe des Six (Allemagne, Chine, États-Unis, France, Grande-Bretagne et Russie).

«En dépit des sanctions imposées par les États-Unis, l’Iran a réussi à monter en puissance, à défier l’hégémonie américaine et à progresser. Les États-Unis sont les principaux acteurs de la politique du sionisme international. Ce sont les Américains qui ont façonné Daech et créent le courant takfiriste», a ajouté sayed Khameneï.

Pour le Leader de la Révolution islamique, la position de l’Europe et son exigence à faire respecter l’accord nucléaire par les États-Unis sont les bienvenus mais «ceci est loin d’être suffisant» : «Il n’est pas suffisant de dire à Trump : «ne déchire pas l’accord !». Car, voyez-vous, l’accord nucléaire va dans l’intérêt des pays occidentaux. Evidemment, tant que le camp d’en face ne déchirera pas l’accord, l’Iran ne le fera pas, mais s’il finit par le déchirer, nous allons le réduire en miettes.»

Sayed Khameneï a formulé ensuite une double exigence à l’Europe: «L’Europe devra faire face de façon concrète aux actes hostiles de Washington et elle devra surtout se garder de s’ingérer dans les questions liées à notre défense. Qu’ils ne viennent pas nous dire : pourquoi vous êtes présents dans la région. C’est notre région après tout. N’est-ce pas ?! Et qu’on ne les entende pas nous reprocher nos missiles. Est-ce que nous, on leur demande pourquoi ils possèdent de si grands arsenaux balistiques ? Des bombes atomiques?»

La France a proposé à plusieurs reprises de «compléter l’accord nucléaire sans avoir à en changer les termes». Les mesures complémentaires que propose la France inclut les trois piliers suivants : la renégociation de l’après 2025 (date à laquelle les sanctions décrétées contre l’Iran devront entièrement être levées), l’ajout d’un complément balistique au PGAC et la renégociation du rôle de l’Iran au Moyen-Orient.

