Damas cible des avions israéliens au dessus du Liban

Un avion de combat israélien F-35 aurait été gravement endommagé

La décision de cibler avec des missiles SAM des avions de combat israéliens violant l’espace aérien du Liban fut ordonnée directement par la présidence syrienne.

Cette décision a été prise en concertation avec l’allié iranien au lendemain d’un bombardement aérien israélien ayant visé des cibles militaires syriennes à partir du Liban et se veut comme un avertissement adressé par l’axe Damas-Téhéran à Tel-Aviv.

C’est la première fois depuis 1983 que les défenses antiaériennes syriennes entrent en action contre des cibles aériennes israéliennes évoluant au dessus du Liban.

D’après les informations disponibles, il ne s’agissait pas d’un vol de reconnaissance mais d’une formation en ordre de combat. Les israéliens ont d’ailleurs riposté en tirant des missiles anti-radar (ARM) sur une batterie de missiles Sol-Air syrienne située à 50 km à l’Est de Damas. Un avion de combat de type F-35 aurait été gravement endommagé lors d’une manœuvre d’esquive après l’échec des contre-mesures électroniques.

Cependant, de source militaire syrienne, la batterie SAM ayant ouvert le feu sur les avions israéliens au dessus du Liban était située au Golan et n’aurait donc pas été touchée. A Damas, on s’interroge sur la réaction très limitée des israéliens, lesquels ont probablement voulu éviter une escalade tant que les motivations réelles de l’adversaire ne sont pas connues.

Les israéliens ont tiré « plusieurs » missiles anti-radiation et l’un d’eux s’est abattu sur une station d’écoute Radio de l’armée de l’air situées à l’est de Damas, causant des dommages matériels.

Selon les informations publiques, la batterie visée, un système SA-5 (S-200)/Gammon, aurait tiré une salve de missiles en direction d’au moins quatre avions de combat israélien en mission au dessus du territoire libanais. Les syriens indiquent que l’expérience récente leur a appris que l’usage du S-200 n’est pas approprié dans de tels cas de figure. Ce qui laisse penser à un autre système d’armes.

Côté israélien, on affirme qu’une mission de reconnaissance de routine au dessus du Liban a été ciblé par un ou deux missiles SA-5 syriens et que les avions de combat de Tsahal ont riposté en détruisant la batterie ayant lancé ces missiles. Tous les appareils sont rentrés intacts à leur base de départ.

D’une manière assez étonnante, c’est du côté de la rébellion syrienne soutenue par Washington, notamment l’Armée syrienne libre, qu’on affirme qu’un F-35 israélien aurait été touché par un missile SAM syrien tiré à partir d’une position située sur la partie du plateau du Golan non occupée par Israël.

Quoi qu’il en soit, un pays affaibli par une terrible guerre de plus de six années, dont les forces armées seraient fortement affaiblies, a lancé des missiles Sol-Air en direction d’avions de combat israéliens violant l’espace aérien du Liban à des fins dissuasives. Un message lourd de sens.

Strategika 51

L’information se précise.

Cela en dit long sur l’efficacité de l’ensemble de technologie furtive du F-35 touché par un vieux « coucou » de missile russe des années 70.

Le F-35 israélien a-t-il été touché par un S-200 syrien ou par un oiseau à la nationalité indéterminée mais certes un oiseau de combat ? S’il s’agit de la thèse du S-200, vieux modèle de missile sol-air qui a des équipements de repérage et de guidage à mesure, cela en dit long sur l’efficacité de l’ensemble de technologie furtive destiné à rendre cet appareil, le F-35/JSF, quasiment indétectable au radar ; s’il s’agit d’un “oiseau de combat” qui, par la seule collision, aurait endommagé le revêtement (peinture, etc.) de la cellule de l’avion qui joue un rôle important dans l’“habillage furtif”, cela en dit à peu près aussi long sur la résistance et la pugnacité de ce morceau de technologie hyper-avancée dans les conditions de vol réel (dans cette version-là de l’incident qui handicape si gravement le F-35, qui est la version soft, on ne parle effectivement pas de circonstances de combat)… dedefensa.org