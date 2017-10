Manifestation #nazi à Kiev

Les nazi d’Ukraine!

Les partis politiques ukrainiens nostalgiques du nazisme ont organisé une marche aux flambeaux à Kiev, le 14 octobre 2017, en mémoire de Stepan Bandera, le fondateur de l’Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN) de triste mémoire.

Intégré aux réseaux stay-behind de l’Otan (Gladio) à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Stepan Bandera fut en définitive assassiné par les services soviétiques à Munich, il y a 58 ans, jour pour jour.

En tête du cortège, Oleh Tyahnybok (fondateur de Svoboda [1]), l’ancien partenaire du département d’État US lors du renversement de Viktor Ianoukovytch.

Les nazis ukrainiens contemporains sont d’abord pro-Otan et anti-Russes. Entre 10 et 12 000 personnes ont participé au défilé. Ils fournissent des para-militaires au président Porochenko et à l’ambassade US et combattent au Donbass, mais s’abstiennent de jouer un rôle dans les institutions publiques.

Oleh Tyahnybok (à gauche) avec Victoria Nuland, l’ancienne assistante d’Hillary Clinton, durant le coup d’Etat de l’Euro-Maidan.

