Les USA conçoivent des systèmes de frappe planétaire rapide

Ça va pas non les Yankee’s! Frapper rapidement toute la planète!

Les États-Unis travaillent déjà à la conception de systèmes qui leur permettront de frapper avec des armes conventionnelles n’importe quel point du globe. Quant au nombre de leurs systèmes antimissiles, il dépassera à terme celui des ogives équipant les missiles intercontinentaux russes, a déclaré un représentant du département militaire russe.

Le Pentagone a lancé la conception de systèmes de frappe planétaire rapide. Ils sont appelés à remplir les mêmes tâches que les armes nucléaires, a déclaré jeudi à New-York le représentant du ministère russe de la Défense, Alexander Emelyanov, intervenant lors d’un briefing sino-russe sur la défense anti-missile.

«En mettant en œuvre le concept d’utilisation conjointe d’armes offensives et défensives, le Pentagone a commencé à créer des systèmes d’armement prometteurs capables de frapper rapidement toute la planète», a-t-il déclaré lors de cet événement qui se tenait en marge de la Première commission de l’Assemblée générale de l’Onu.

Bien que non équipés d’ogives nucléaires, ces «systèmes devront résoudre les mêmes tâches que celles confiées aujourd’hui aux forces nucléaires stratégiques», a-t-il précisé.

Plus de 60 systèmes anti-missiles déployés en Europe

Compte tenu de leur modernisation, les capacités des missiles intercepteurs des systèmes anti-missiles des États-Unis représentent une menace pour le potentiel dissuasif russe, a en outre indiqué M. Emelyanov.

Et de souligner que plus de 60 systèmes anti-missiles étaient déployés en Europe et quelques 150 autres dans le cadre du dispositif anti-missile régional en l’Asie-Pacifique.

«Selon nos évaluations, d’ici à 2020 le nombre de contre-engins des systèmes anti-missile s’élèvera à 1.000 unités et, à plus long terme, dépassera le nombre d’ogives installées sur les missiles intercontinentaux russes», a-t-il ajouté.

fr.sputniknews.com