La fiabilité de l’Eurofighter remise en question

Un pilote asiatique, «Finalement, je préfère nettement mieux nos vieux Mig-21bis à cet appareil»

L’avion de combat Eurofighter Typhoon est-il fiable?

Bien avant les incidents meurtriers des Eurofighters italien et espagnol, le premier en date du 24 septembre 2017 au large de Terracina près de Rome et le second, aujourd’hui, près de Las Llenos en Espagne (un crash=un mort), des pilotes chevronnés issus de pays asiatiques et ouest-européens engagés par l’Arabie Saoudite dans sa guerre sans fin contre le Yémen, ont vite déchanté et ceux d’entre-eux qui avaient une expérience antérieure avec ce type d’appareils en sont arrivés à refuser de l’utiliser.

Le 14 septembre 2017, un Eurofighter des forces royales saoudiennes en mission de combat au Yémen, s’abat dans la province d’Abhyan. Le pilote saoudien est tué. Officiellement, les saoudiens imputent cet incident à une défaillance technique; leurs redoutables adversaires Houthis au sol affirment avoir abattu l’appareil. Ce qui n’a pas été rapporté est qu’avant cet incident, l’engagement de l’Eurofighter au Yémen a révélé non seulement l’incroyable cauchemar posé par la maintenance de cet appareil, que très peu de pays peuvent supporter mais surtout des anomalies dans le fonctionnement de certains systèmes embarqués.

Des sources asiatiques proches de compagnies privées sous-traitant le recrutement de pilotes mercenaires au profit des forces saoudiennes ont été chargés par des gouvernements tiers d’évaluer certains types d’avions de combat et ce, pour une éventuelle acquisition future. L’Eurofighter en faisait partie. Rien que depuis le début de la campagne du Yémen et en dépit d’une assistance technique britannique et germanique, cet appareil a connu 14 incidents techniques plus ou moins graves, jamais rapportés par les médias saoudiens ou européens.

Un pilote asiatique longtemps enthousiasmé par l’Europfighter a fini par rendre un verdict final: « Finalement, je préfère nettement mieux nos vieux Mig-21bis à cet appareil ».

Pour les saoudiens, l’Eurofighter demeure un excellent choix et les incidents qu’il connaît actuellement sont comparables à ceux des autres appareils en service dans les forces aériennes d’autres pays.

Il faut demander aux parents des pilotes tués ce qu’ils en pensent vraiment de cet appareil qui ne fait pas de quartier (un crash=une mort assurée) au point où l’un des proches d’un des pilotes tués l’a surnommé l’Eurocrasher.

Plus sérieusement, ce cas nous rappelle l’escroquerie désormais établie dans l’industrie aéronautique militaire par la faune d’intermédiaires et de lobbyistes qui en a fait un fond de commerce assez lucratif. C’est un vaste domaine qui a connu une ascension fulgurante ces dernière décennies. Ce système est non seulement épuisé par sa logique propre mais mine les fondement même de cette industrie.

