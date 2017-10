😡Moscou: les USA ont «en douce» dépêché une brigade blindée en Pologne

Sur fond des manƓuvres militaires Zapad-2017, organisĂ©es conjointement par la Russie et la BiĂ©lorussie, les États-Unis ont dĂ©ployĂ© une deuxiĂšme brigade de blindĂ©s en Pologne, a annoncĂ© ce jeudi le ministĂšre russe de la DĂ©fense.

Alors que tous les regards Ă©taient tournĂ©s vers les manƓuvres militaires russo-biĂ©lorusses Zapad tenues en septembre, une nouvelle brigade amĂ©ricaine ainsi que des vĂ©hicules blindĂ©s sont «en douce» arrivĂ©s en Pologne, a affirmĂ© le ministĂšre russe de la DĂ©fense par la voix de son porte-parole, le gĂ©nĂ©ral Igor Konachenkov.

Rappelant que le matériel militaire américain était déjà présent en Pologne et dans les pays Baltes, le général a dénoncé la présence massive des troupes américaines à proximité des frontiÚres russes:

«Contrairement Ă toutes les dĂ©clarations faites par l’Otan et les États-Unis concernant l’insignifiance des troupes dĂ©pĂȘchĂ©es vers les frontiĂšres russes, de facto, on y a dĂ©ployĂ© non pas une brigade, mais une division mĂ©canisĂ©e des Forces armĂ©es amĂ©ricaines, oĂč il est possible de dĂ©pĂȘcher en deux heures un contingent depuis la base amĂ©ricaine la plus proche en Europe», a-t-il indiquĂ© Ă©voquant Ă cet Ă©gard la base de Ramstein, en Allemagne.

Les manƓuvres militaires Zapad 2017, organisĂ©es conjointement par la Russie et la BiĂ©lorussie, ont Ă©tĂ© accompagnĂ©es cette annĂ©e d’une hystĂ©rie mĂ©diatique sans prĂ©cĂ©dent, a observĂ© M. Konachenkov, tout en rappelant que les exercices s’Ă©taient terminĂ©s Ă la date prĂ©vue et que les dĂ©tachements des troupes russes avaient regagnĂ© les points de leur stationnement permanent, ce que les observateurs internationaux ont pu constater eux-mĂȘmes.

L’agitation mĂ©diatique autour des exercices russes servait de «voile mĂ©diatique destinĂ© Ă couvrir cette opĂ©ration du Pentagone», a estimĂ© le gĂ©nĂ©ral. Et d’ajouter: «Qui donc prĂ©pare l’agression?».

