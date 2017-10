Macron sacrifie plus que jamais la France à Wall Street

La popularité d’Emmanuel Macron est en train de tomber

Rt.com a publié un éditorial du Pr Steve Keen. L’auteur y montre que la popularité d’Emmanuel Macron, forte à l’origine, est en train de tomber. La cause qu’il y voit est que Macron s’est enfermé dans l’idéologie dite néo-libérale selon laquelle la priorité pour un pays voulant redresser son économie doit d’abord consister à diminuer sa dette et pour cela réduire directement ou indirectement les traitements et salaires, qui créent de la dette.

Steve Keen explique qu’il n’en est rien. Malheureusement, il se borne à développer longuement la thèse banale selon laquelle les économies des uns provoquent du sous-emploi pour les autres et s’étonne de voir Macron l’ignorer. Mais il ne cherche pas à comprendre pourquoi Macron qui le sait pertinemment, ENA oblige, adopte cependant cette politique désastreuse.

Une explication serait que la décroissance en France est exigée par les intérêts financiers américains qui ont payé son élection. Cela rendra impossible un retour au modèle français ancien d’investissements publics, d’abord financés par la dette puis rentabilisés ensuite grâce aux activités nouvelles et revenus en découlant. C’est en fait grosso modo le modèle russe et chinois.

La France actuelle ne peut le faire, corsetée qu’elle est par les contraintes de l’Union Européenne, elles-mêmes imposées par les intérêts financiers américains. Mais un Macron jouant la France et non Wall Street aurait pu imposer des dérogations aux réglementations européennes, en menaçant l’Union d’un Francexit. Ceci aurait été jouable aux yeux de l’opinion s’il avait exposé à celle-ci qu’en échange de nouveaux sacrifices momentanés destinés à financer des investissements publics productifs, elle aurait vite bénéficié d’une nouvelle croissance auto-financée.

Soit l’exemple des énergies renouvelables ou de l’espace, dans lesquels la France dispose de ressources potentielles non employées, et dans lesquels Macron ne mettra pas un euro, comme de bien entendu. Ses sponsors américains ne le permettraient pas. Pour eux, mieux vaut acheter du gaz de schiste d’outre-atlantique et financer Space X. Macron aurait pu et du, dans ces domaines comme dans d’autres sur lesquels il est inutile de s’attarder ici, établir d’ambitieux programmes d’investissements publics et privés. Il ne l’a pas fait et ne le fera jamais.

Malheureusement en France aucune voix parmi l’opposition au pouvoir actuel ne semble capable, ou désireuse, de tenir ce discours et proposer des alternatives. Si puissante sans doute est, même à gauche, à l’extrême-gauche ou au FN, la puissance de l’idéologie américano-européenne.

