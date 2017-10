Deux bombardiers américains B-1B à nouveau déployés sur la péninsule coréenne

Les Yankee’s provoquent! Chef Kim pourrait tirer un missile*!

Séoul, 11 oct. Yonhap – Deux bombardiers stratégiques américains B-1B Lancer ont été à nouveau déployés sur la péninsule coréenne la nuit dernière pour faire face aux menaces nucléaires et balistiques incessantes de la Corée du Nord, a fait savoir ce mercredi le Comité des chefs d’état-major interarmées (JCS).

«Deux chasseurs F-15K de notre armée de l’air ont effectué la nuit dernière un exercice conjoint avec deux bombardiers stratégiques B-1B de l’armée de l’air américaine qui avaient décollé de la base aérienne Andersen à Guam», a déclaré le JCS.

Une escadrille de B-1B est entrée vers 20h50 dans la zone d’identification de défense aérienne de la Corée (KADIZ) pour effectuer des simulations de tir de missiles air-sol au-dessus de la mer de l’Est avant de procéder au même exercice dans le ciel de la mer Jaune, a expliqué le JCS. Les bombardiers ont quitté la KADIZ vers 23h30.

«Cet exercice entre dans le cadre des exercices de déploiements réguliers destinés à améliorer la capacité à exécuter une dissuasion élargie», a précisé le JCS.

«A travers cet exercice, les forces aériennes sud-coréennes et américaines ont démontré la ferme volonté et la capacité à répliquer des alliés et ont perfectionné leur capacité à déployer des moyens de réponse rapides en améliorant l’interopérabilité et la capacité à mener une opération conjointe en cas de guerre et en temps normal», a-t-il ajouté.

A la fin du mois dernier, les Etats-Unis avaient aussi envoyé des B-1B au-dessus des eaux internationales près de la côte est de la Corée du Nord.

Le B-1B fait partie des trois bombardiers stratégiques des Etats-Unis avec les B-52 Stratofortress et B-2 Spirit. Il est capable de larguer des tapis de bombes et de voler à Mach 1,2, une vitesse lui permettant d’atteindre la péninsule coréenne en seulement deux heures depuis la base aérienne de Guam.

*La date du 12 Octobre 1492, Christophe Colomb découvre l’Amérique

KADIZ – Korea Air Defense Idendification Zone