Pyongyang affirme posséder un missile d’une portée de 3.000 km capable d’atteindre les USA

Les dirigeants nord-coréens affirment que la Corée du Nord dispose déjà d’un missile d’une portée de 3.000 km qui, une fois modernisé, pourrait atteindre le territoire des États-Unis.

Le membre de la commission des affaires étrangères de la Douma Anton Morozov, qui s’est rendu en Corée du Nord la semaine dernière au sein d’une délégation parlementaire, a fait savoir, suite à ses rencontres à Pyongyang, que les dirigeants nord-coréens se proposaient de moderniser leur missile en multipliant par trois sa portée afin qu’il puisse atteindre le territoire des États-Unis.

«Cela nous a été déclaré au cours d’une rencontre avec le Président du Présidium de l’Assemblée populaire suprême de Corée du Nord, Kim Yong-nam, qui nous a dit qu’ils « étaient obligés de mettre au point leur réponse » à une agression éventuelle des États-Unis et qu’ils se proposaient de moderniser leur missile afin d’augmenter sa portée et de le tester», a relaté M. Morozov à propos du contenu de la rencontre.

fr.sputniknews.com

World War 3 fears: #NorthKorea could launch nuclear bomb TODAY to hit US west coasthttps://t.co/XmzdOGfv07

— World News Breaker (@WorldNewsBreakr) 10 octobre 2017