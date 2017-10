Corée du Nord : « l’arme nucléaire assure la paix »

La Corée du Nord n’a pas oublié ce qui est arrivé à Saddam et Kadhafi

Lors de son discours dans une réunion du comité central du Parti des travailleurs, le leader nord-coréen Kim Jong-Un a salué la puissance de dissuasion que représente l’arsenal nucléaire de son pays.

Kim Jong-un qui s’exprimait samedi à l’occasion d’une réunion du comité central du Parti des travailleurs, a affirmé que les armes nucléaires de la Corée du Nord offrent « un puissant pouvoir de dissuasion qui protège solidement la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et dans la région de l’Asie du Nord-Est » contre les « menaces nucléaires des impérialistes américains ».

Kim Jong-Un a ajouté que cette situation démontrait la pertinence du « byungjin », la doctrine de développement parallèle des armes nucléaires et de l’économie qu’il a relancée après son accession au pouvoir.

Son discours a été fait après une énième menace de Donald Trump contre Pyongyang. Trump avait indiqué dans un message « énigmatique » posté samedi dernier sur son compte Tweeter qu’« une seule chose marchera » avec Pyongyang. Il a par ailleurs prétendu : « Les administrations précédentes ont parlé à la Corée du Nord depuis 25 ans, [Mais] les accords passés et les montants colossaux dépensés n’ont eu aucun effet », a tweeté le président américain.

Le Leader nord-coréen a réitéré à maintes reprises que le « comportement idiot des Yankees » dans la Péninsule coréenne était la source des escalades Washington/Pyongyang. Kim Jong-Un guette la moindre occasion pour mettre en cause de manière sous-entendue le militarisme des États-Unis, loin de chez eux de l’autre côté du Pacifique, faisant référence dans le sillage aux exercices militaires conjoins annuels entre Séoul et Washington et à la récente installation des systèmes anti-missiles américains THAAD dans la Péninsule coréenne.

presstv.com