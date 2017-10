Poutine examine avec le Conseil de sécurité de la Fédération de Russie la situation en Syrie

Moscou / Le président russe, Vladimir Poutine, a examiné aujourd’hui avec le Conseil de sécurité de la Fédération de Russie les développements de la situation en Syrie.

Le porte-parole officiel du président russe, Dmitri Peskov, a affirmé que les participants à la réunion avaient échangé les points de vue sur la situation en Syrie et concentré sur le dynamisme positif du développement de la situation après les opérations efficaces menées par les forces aérospatiales russes pour soutenir la progression des forces de l’armée syrienne.

Les membres permanents – Prime Minister Dmitry Medvedev, Federation Council Speaker Valentina Matviyenko, State Duma Speaker Vyacheslav Volodin, Chief of Staff of the Presidential Executive Office Anton Vaino, Security Council Secretary Nikolai Patrushev, Interior Minister Vladimir Kolokoltsev, Defence Minister Sergei Shoigu, Foreign Minister Sergei Lavrov, Director of the Federal Security Service Alexander Bortnikovand Director of the Foreign Intelligence Service Sergei Naryshkin.

