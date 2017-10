Nasrallah appelle les juifs à quitter la Palestine

juifs, en Palestine, ce n’est pas votre pays, alors dégagez de là! par @IntropaJacques , les sages du pacifique

Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah a participé ce dimanche matin au deuil d’Achoura (martyre du petit fils du prophète Mohammad ‘S’, de sa famille et de ses compagnons à Kerbala), dans la banlieue sud de Beyrouth. Lors de son discours à cette occasion devant des centaines de milliers de personnes, le numéro un du Hezbollah a appelé le peuple israélien à quitter la Palestine pour ne pas être le combustible de la guerre. Si Netanyahu déclenche une guerre dans la région, ces juifs n’auront pas le temps de fuir.

Concernant la bataille contre Daesh, S.Nasrallah a appelé à dévoiler tout ceux qui ont financé et soutenu ce groupe inspiré par la pensée wahhabite, tout en sollicitant l’Oumma à confronter ce phénomène pour qu’il ne procrée pas un nouveau type de Daesh.

Voici les principaux points de son discours:

Nous présentons nos condoléances au prophète Mohammad, au prince des croyants l’imam Ali, à Sayeda Fatima Zahraa, à l’imam attendu l’imam Mahdi, au guide suprême l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, à tous les musulmans et à tous les opprimés à l’occasion d’Achoura qui représente le soulèvement et le sacrifice présenté par l’Imam Hussein, sa famille et ses compagnons.

Hier à la veille d’Achoura nous avons scandé qu’on n’abandonnera pas Hussein, et aujourd’hui vous avez investi les rues et les places pour lui dire au nom de nos martyrs, de nos blessés et de nos moujahidines: nous ne t’abandonnerons pas O Hussein. (La foule scande : Allégeance à toi O Hussein).

A cette occasion, nous réitérons notre engagement auprès de l’Imam Hussein pour dire la vérité en ce jour même si cela dérangera certains.

La bataille contre Daesh

Daesh incarne l’un des plus mauvais phénomènes dans notre région. Regardez comment ce phénomène a terni l’image de l’Islam et du prophète et servi les ennemis de l’Islam.

Il faut poursuivre la bataille contre Daesh pour en finir avec son danger. Il faut surtout dévoilé qui a soutenu, financé Daesh qui a causé la mort des milliers de personne et terni l’image du prophète Mohammad (S). Tout ceux qui ont financé et soutenu ce groupe doivent être dévoilés à l’opinion public mondial et jugés pour leurs crimes. Si leur sanction est impossible au niveau international, les peuples et les musulmans doivent faire face à ce phénomène, qui puise sa source de la pensée wahhabite. L’Oumma (nation) doit confronter cette pensée pour qu’elle ne produise pas un nouveau type de Daesh.

Netanyahu vous conduit vers la destruction

Israël ne cesse de proférer des menaces de détruire le Liban et poursuit son agression en Syrie sous prétexte d’empêcher le transfert d’armes au Hezbollah.

Dans ce jour d’Achoura, je voudrais dire aux Israéliens que nous dans la résistance nous avons dit dès le premier jour que notre de notre combat n’est pas dirigé contre les juifs mais contre les envahisseurs qui ont occupé la Palestine et notre région. Les juifs doivent savoir que le mouvement sioniste a exploité les juifs et la religion juive pour mettre en place un projet d’occupation de la Palestine et de la région au service des britanniques dans le cadre de leur plan de colonisation…, et aujourd’hui les juifs sont le combustible des projets de guerre américains visant les peuples de la région. Je dis aux juifs, importés de tous parts, …qu’ils veulent vous détruire et vos dignitaires religieux le savent ; ceci est inscrit dans vos livres saints.

C’est vous qui allez payer cher en raison de la stupidité de la politique de Netanyahu qui veut entrainer la région vers une guerre avec la Syrie et le Liban. Le gouvernement de Netanyahu vous conduit vers la destruction et l’anéantissement. Si Netanyahu, son gouvernement et ses dirigeants militaires déclenchent une guerre, ils ne sauront pas comment cette guerre va se terminer. De plus, ils ne possèdent pas une image claire de ce qui les attendra et comment cette guerre finira.

J’appelle tous ceux qui ont été importés en Palestine à la quitter et à retourner à leurs pays d’origine pour qu’ils ne soient pas les combustibles d’une guerre déclenchée par leur gouvernement stupide. Faute de quoi, vous n’aurez pas le temps de fuir.

J’appelle les juifs, non sionistes, à se démarquer des plans sionistes les conduisant vers la mort définitive. Vous savez que tout ce que disent vos dirigeants politiques sur leurs capacités dans une prochaine guerre sont des mensonges et des illusions, car vous savez très bien les défauts. Ne permettez pas à un gouvernement stupide de vous jeter dans l’aventure.

Le gouvernement de l’ennemi doit réaliser que le temps a changé et que les parties sur lesquelles il mise ont besoin d’aide plus que lui. Les peuples arabes sanctionneront les crimes commis par Israël, son partenariat avec Daesh et ses complots visant à diviser la région.

Le plan américain de la division de l’Irak

Si les Irakiens, Syriens et Libanais avaient attendu l’administration américaine et la coalition internationale, Daesh aurait toujours existé et se serait étendu. Mais, ils ont compté sur leur propre force et leur vrais alliés : Iraniens, Russes, combattants pakistanais et afghans, résistance irakienne et la résistance libanaise du Hezbollah, et c’est grâce à cela qu’ils ont changé le cours du conflit.

La division est le projet concret des Etats Unis dans la région. Si vous allez comptez sur les Etats Unis pour stopper la division de l’Irak, sachez que la division va régner. Il est inadmissible de miser sur le vrai conspirateur? Comptez sur vous, comme vous l’avez fait lors de la lutte contre Daesh.

Aujourd’hui, le peuple irakien et les gouvernements de la région sont appelés à savoir les rivaux des amis, et comptez sur leurs vrais amis même si vous avez des divergences avec eux sur certains sujets.

Les Etats Unis sont la source des malheurs dans notre région et mène le monde entier vers la guerre: la Corée du Nord, les tensions avec la Chine, le Venezuela et Cuba.

Les Saoudiens ne réaliseront pas leurs objectifs au Yémen

En ce jour, il est de notre devoir de condamner l’agression américano-saoudienne contre le Yémen et les massacres quotidiens commis par les bombardements saoudiens. Nous appelons à mettre fin à cette guerre injuste. Les Saoudiens n’ont pas encore réalisé que cette guerre est sans horizon, et ils ne pourront pas réaliser leurs objectifs au Yémen.

Le sang pur des Yéménites va poursuivre les dirigeants saoudiens dans la vie d’ici bas et dans l’au-delà. Les Yéménites savent très bien que leur seul choix est la ténacité et la persévérance qui mènent à la victoire finale. Par contre, si on jette un coup d’œil sur le sud du Yémen, qui a pris un autre choix, on constate qu’il est devenu une terre occupée, privé de ses richesses.

Le régime bahreïni ouvre ses portes aux sionistes

Il faut également rappeler au monde les politiques d’oppression exercées à Bahreïn. Au moment où le régime interdit aux citoyens d’exprimer leur opinion, les réprime et assiège l’honorable dignitaire religieux cheikh Issa Qassem, il ouvre ses portes aux sionistes. Ce roitelet, qui voit la conservation de son trône par ces choix, a tort.

Birmanie: Mise en garde contre une guerre islamo-bouddhiste

Nous réaffirmons notre solidarité avec les musulmans de Myanmar. Jusqu’à nos jours, un demi-million de Rohingyas ont fui vers le Bangladesh les persécutions exercées par le régime birman raciste et fasciste. Les pays musulmans doivent agir avec qu’il ne soit trop tard. Nous prévenons contre une guerre islamo-bouddhiste, les Américains peuvent exploiter leurs différends avec la Chine pour parvenir à cette fin.

Nous n’abandonnerons jamais la voie de l’Imam Hussein

En ce jour d’Achoura, l’Imam Hussein a affronté l’injustice et l’oppression et a poursuivi sa lutte jusqu’au martyr et la victoire. Votre présence sur le terrain prouve la triomphe du sang sur l’épée. Nos martyrs, nos blessés, les familles des martyrs, nos moujahidines disent à l’Iman Hussein : Nous ne t’avons pas abandonné O Hussein, et nous allons poursuivre ta voie.

Et lorsque les tyrans du monde (Trump, Netanyahu, Daesh) nous mettent face à la guerre ou à la capitulation, nous allons réitérer ta position: Halte à l’humiliation.

Que tout le monde sache, face aux différents types de défis, nous lui disons : Nous ne t’abandonnera jamais O Hussein.



Discours de la veille d’Achoura

Samedi soir, Sayed Nasrallah a également prononcé un discours dans lequel il a affirmé que le groupe takfiro-wahhabite Daesh a subi une défaite militaire définitive dans la région, et leur fin est une question de temps. Il a toutefois assuré que « les takfiristes de Daesh représentent toujours une menace en Syrie et en Irak. Ils cherchent à profiter de leurs Kamikazes pour récompenser leur défaite ».

« Les bases logistiques destinées à lancer des opérations terroristes dans les villes et villages du Liban ont été détruites et malgré les allégations de certaines ambassades étrangères au Liban, je tiens à dire que le Liban fait partie des pays les plus sûrs du monde, plus sûr que les États-Unis ».

Le numéro un du Hezbollah a en outre mis en garde contre un scénario dangereux qui menace la région. L’ennemi sioniste est préoccupé par la défaite de Daesh et des groupes takfiristes en Irak, en Syrie et au Liban face aux combattants de plusieurs nationalités.

« Israël souhaitait diviser la région sur des bases confessionnelles et religieuses avec Daesh, mais à la suite de l’effondrement de son projet, Américains et Israéliens entament un nouveau projet de division qui a commencé avec le Kurdistan irakien ». Il a dans ce contexte appelé les Kurdes à ne pas se laisser duper par le slogan du « droit de l’autodétermination », soulignant que le problème n’est pas avec les Kurdes qui font partie de notre nation, mais avec les dirigeants et politiciens kurdes.

Il a également pointé du doigt l’Arabie Saoudite pour son soutien à l’indépendance du Kurdistan, mettant en garde contre la division du royaume wahhabite. « Si l’Irak et la Syrie sont divisés, vous goûterez au même poison », a-t-il lancé à l’adresse des responsables saoudiens.

S’agissant du Liban, Sayed Nasrallah a appelé les dirigeants libanais à préserver la stabilité et le calme dans le pays par le dialogue, tout en mettant en garde contre « toute tentative de créer des divisions internes », en référence à l’Arabie saoudite. « Il est dans l’intérêt du Liban d’éviter toute confrontation interne sous n’importe quel prétexte, a dit le chef du Hezbollah. Nous assistons à l’effondrement des axes dans la région et les Etats-Unis souhaitent l’éclatement de nouveaux conflits. Nous n’avons aucun intérêt à cela ».

« J’appelle les forces politiques à agir avec conscience et à ne pas chercher l’aventure car les résultats sont connus », a encore dit M. Nasrallah. « Que personne ne songe à pousser le Liban vers la confrontation, surtout pas l’Arabie Saoudite! »

Et puis, en ce qui concerne le dossier des réfugiés syriens le chef du Hezbollah s’est prononcé en faveur du retour volontaire des réfugiés. Il a également révélé que certains dirigeants sont opposés au retour des réfugiés vu qu’il contredit leurs intérêts financiers.

Enfin, Sayed Nasrallah a appelé à mettre l’accent sur les violations israéliennes continues au Liban. Il a évoqué les caméras piégées et les appareils d’espionnage israéliens implantés du côté libanais de la frontière.

Ces appareils peuvent exploser et tuer les agriculteurs, a-t-il averti.

« Il est inadmissible de tolérer ces violations dangereuses. Supposez que l’ennemi israélien a découvert que le Hezbollah a fait de même à l’intérieur des territoires palestiniens occupés, quelle serait alors la riposte internationale », s’est en outre interrogé Sayed Nasrallah.

Et de menacer : si ces violations ne vont pas être réglées au niveau politique, le Hezbollah traitera ce dossier à sa manière.

french.almanar.com.lb

je pense que vous le savez, le Hezbollah dans sa nouvelle doctrine de guerre détruira toutes les colonies israéliennes en Palestine, Cisjordanie et donner naissance à un Etat Palestinien… Sa rencontre en 2013 avec Abbas, Chef Poutine avait évoqué cela! La mission de Chef Poutine, il l’a dit à plusieurs reprises « un Etat Palestinien ». Chef Poutine est un « juste ». Yandex