🔴 #Alerte! immigration

Immigration : La commission européenne cède devant les polonais, hongrois, slovaques et tchèques

On sait que la Commission européenne a lancé des procédures contre les pays qui refusaient de recevoir des « migrants », et que la Cour de Justice de l’UE a donné tort à la Hongrie et à la Slovaquie qui contestaient la légalité de la décision, au motif notamment que le texte remanié n’avait été avalisé que par deux Etats membres… mais ça fait une majorité selon les graves juristes de la CJUE.

Quoi qu’il en soit, le texte est caduc aujourd’hui 27 septembre. Donc on ne peut plus l’appliquer chez les récalcitrants.

Ce mĂŞme jour, la Commission europĂ©enne « recommande un nouveau programme de rĂ©installation pour conduire en Europe au moins 50.000 des personnes les plus vulnĂ©rables ayant besoin d’une protection internationale dans les deux prochaines annĂ©es ». Et elle a dĂ©jà « mis de cĂ´tĂ© » 500 millions d’euros pour soutenir les Etats membres qui accepteront d’en accueillir (donc 10.000 euros par personne).

Mais, grande nouveauté : la Commission parle bien des Etats qui « accepteront » d’accueillir des « réfugiés ». Il n’est plus, du tout, question de « relocalisations » forcées décidées de Bruxelles.

Autrement dit les méchants Polonais, Hongrois, Slovaques et Tchèques ont gagné sur toute la ligne…

Les chiens aboient, la caravane passe. Mais les chiens sont fatigués d’aboyer, on dirait…

Katehon

Source yvesdaoudal.hautetfort.com