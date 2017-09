Google prévient que le gouvernement exige vos données privées plus que jamais auparavant

Le rapport ne fait pas état des demandes de sécurité nationale des États-Unis présentées en vertu de la Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) pour la période en cours. En vertu de l’article 702 de la loi FISA Amendment Act de 2008, des agences telles que la NSA peuvent forcer Google à transmettre des contenus provenant de citoyens non étatsuniens à des fins de renseignement étranger.

Les chiffres actuels sont sujets à un délai de six mois. Toutefois, Google a revu à la hausse le nombre de comptes touchés par ces demandes, qui ont été nettement sous-déclarés au cours des trois dernières années.

De janvier 2016 à juin 2016, par exemple, Google a déclaré à l’origine qu’il y avait 500 à 999 demandes pour 18 500 à 18 900 comptes. En fait, les 500 à 999 demandes portaient sur 25 000 à 25 499 comptes.

Les chiffres des comptes ont été révisés à la hausse pour toutes les périodes allant jusqu’au premier semestre 2014. Il a également surdéclaré les comptes au second semestre 2010.

Google a déjà fait valoir que les processus MLAT sont trop lents et souhaite que d’autres pays puissent utiliser l’ECPA pour accéder aux données des fournisseurs étatsuniens, à condition qu’ils s’engagent à respecter les principes de base en matière de respect de la vie privée, d’application régulière de la loi et de respect des droits de l’homme.

Elle a reçu entre 13 250 et 13 499 ordonnances de sécurité nationale, touchant entre 9 000 et 9 249 comptes. Au cours de la période correspondante de l’année dernière, elle n’ a reçu que 2 999 commandes. Apple a également reçu 30 814 demandes d’accès à 233 052 appareils.

« En offrant à ces pays la possibilité d’obtenir des preuves électroniques directement auprès de fournisseurs de services d’autres juridictions, on éliminera les incitations à l’affirmation unilatérale et extraterritoriale des lois d’un pays, les propositions de localisation des données, l’expansion agressive des autorités gouvernementales chargées de l’accès et les techniques d’enquête dangereuses « , a écrit Richard Salgado, directeur de l’application de la loi et de la sécurité de l’information chez Google.

« Ces mesures finissent par affaiblir la vie privée, l’application régulière de la loi et les normes relatives aux droits de la personne. »

le-blog-sam-la-touch.over-blog.com

Source zdnet.com

Traduction STL