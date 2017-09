Face aux missiles russes Kalibr, l’US Navy retire son porte-avions USS Theodore Roosevelt

“Attaquer les Russes en Syrie ? N’y pensez pas une seconde, car la riposte serait nécessairement dévastatrice.”

Cet article nous paraît très intéressant pour compléter le F&C du 28 septembre 2017 sur « Le paradoxe syrien de Poutine », et ajoutant qu’il trouve ses compléments mimétiques dans divers textes sur la puissance militaire US, notamment celui qui est publié aujourd’hui, ce même 30 septembre 2017. Il s’agit d’un texte sur Unz.com du 27 septembre 2017 d’Andrei Martianov, qui est un auteur intéressant : sorti de l’Académie Navale Kirov en 1985, il a servi brièvement dans les garde-côtes avant semble-t-il de quitter la marine russe dans les années 1990 pour finir par s’établir aux USA. Il a acquis une très grande expertise en matière militaire russe, notamment navale, ce qui est reconnu notamment par sa collaboration régulière avec l’institution de l’US Navy, le US Naval Institute et sa prestigieuse revue Proceedings.

(Il a notamment publié dans cette revue, le mois dernier [28 août 2017], un article où il affine sa position générale sur la question aujourd’hui chaudement débattue aux USA de la vulnérabilité des porte-avions face aux capacités des missiles guidés mer-mer ou air-mer, à très grandes capacité et très grande vitesse, et quasiment impossibles à intercepter. On sait qu’il s’agit d’une des questions stratégiques les plus importantes aujourd’hui pour les USA, et en général pour l’équilibre des forces, s’il s’avérait que ces monstres de 100.000 tonnes au prix incontrôlables [$20 milliards sans doute, au moins, et au-delà], et qui forment la structure fondamentale de l’US Navy, sont vulnérables à des tirs d’armes d’un coût par comparaison dérisoires, disponibles en très grand nombre, avec des performances qui les rendent quasiment inarrêtables, possédant une puissance d’impact énorme également à cause de leur vitesse [plus de Mach 4.2 pour le missiles conventionnel russe à longue distance X-32/KH-32].)

L’article ci-dessous de Martianov s’attache essentiellement à montrer la puissance nouvelle des missiles russes du type missiles de croisière, dont des tirs opérationnels mais surtout démonstratifs ont eu lieu durant les opérations russes en Syrie. Il s’agit des missiles de la famille des Kalibr, dont les premiers tirs, comme le rappelle Martianov à l’appui de sa thèse impliquant également la vulnérabilité des porte-avions, ont aussitôt convaincu l’US Navy de retirer son porte-avions d’attaque USS Theodore Roosevelt de sa position dans le Golfe vers une autre position en retrait, à distance plus prudente par rapport à la portée des Kalibr. (On ne sait si cette vulnérabilité est avérée mais la décision de l’US Navy de retirer le USS Theodore Roosevelt dès que fut connue la nouvelle des tirs de Kalibr montre que la psychologie est convaincue à cet égard.)

Martianov déploie une connaissance extrêmement profonde des armes de ce type que les Russes ont en service ou mettent en service, avec des capacités de portée et de vitesse absolument considérables en plus des capacités inhérentes aux missiles de croisière (vol à très basse altitude, furtivité, précision). Un commentaire (dans les commentaires directs à la suite de l’article) de l’éditeur du site, Ron Unz, insiste d’ailleurs sur l’importance de cet article autant que sur la question des capacités des missiles de croisière russes…

Tout cela laisse à penser que Martianov exprime, directement ou indirectement, des positions ou des conceptions sinon officielles, du moins proches des pouvoirs militaires stratégiques, et cela, hypothétiquement vu sa situation, aussi bien aux USA qu’en Russie. De même, l’argument de l’article est-il intéressant : c’est une réponse catégorique à un article de Ralph Peters dans le New York Post du 19 septembre 2017, qui dit en substance : “Vite, vite, détruisons les forces russes en Syrie, et notamment leurs deux bases, avant qu’il ne soit trop tard pour attaquer sans risque de monter au nucléaire (avant que les USA ne soient plus assez puissants pour attaquer de cette façon, purement conventionnelle)”. C’est en effet l’argument de Peters : les USA peuvent (encore, pour l’instant) détruire les Russes en Syrie d’une façon telle qu’on évite la montée apocalyptique au nucléaire stratégique…

Nous connaissons Ralph Peters depuis longtemps (et nos lecteurs aussi, par conséquent, espérons-nous…). Peters est même l’objet de deux Glossaire.dde (« Le Barbare jubilant » I et II, tous les deux du 22 février 2016 et du 22 février 2016), non à cause de son génie propre mais parce qu’il représente, depuis plus de vingt ans déjà, une voix extrémiste sinon hystérique qui est particulièrement significative de l’évolution de la pensée (?) et des conceptions stratégiques de la démocratie américaniste, et de la démocratie en général, tendant vers le nihilisme puis le rien et l’entropisation apocalyptiques. (Effectivement, un “barbare jubilant”…) L’article que vise Martianov est sans aucun doute de la même eau.

Notre appréciation est qu’il y a là, de la part de Martianov, et par conséquent des milieux qu’il représente directement ou indirectement, un message adressé à ceux dont Peters illustre la pensée (?) et les conceptions de façon tonitruante et totalement d’une fureur jubilatoire… En l’occurrence, on dirait qu’il s’agit de dire quelque chose comme “Halte au fou !”.

Certes, le message est de cette simplicité-là, par le biais de la description de l’état de la puissance de projection des Russes, notamment des missiles conventionnels à longue distance dont les missiles de croisière sont l’exemple le plus évident : “Attaquer les Russes en Syrie ? N’y pensez pas une seconde, car la riposte serait nécessairement dévastatrice.” On peut penser qu’un tel “message” pourrait venir, directement ou indirectement toujours, aussi bien de milieux dirigeants et/ou militaires des USA que de la Russie, si l’on estime qu’effectivement Peters a exprimé une conception courant dans les milieux les plus exacerbés du camp dit-neocon, sentant effectivement que le déclin de la puissance militaire US va les priver du fondement de leurs rêveries apocalyptiques. Il est tout à fait possible, et même très probable, que les militaires US craignent autant que les Russes d’être entraînés par l’effet public et politique de l’influence de ces milieux vers une situation catastrophique pour tout le monde.

