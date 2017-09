Plus réelle que jamais: la guerre USA-Corée du Nord sur le point d’éclater?

Une guerre dévastatrice déclenchée par une des deux puissances nucléaires, que sont les États-Unis et la Corée du Nord, pourrait commencer d’une minute à l’autre

Un conflit armé entre la Corée du Nord et les États-Unis est maintenant une possibilité bien «réelle». De nombreuses personnes y trouveraient la mort ou seraient blessées, a déclaré RUSI, un think tank influent spécialisé dans la défense et la sécurité au Royaume-Uni.

Une guerre dévastatrice déclenchée par une des deux puissances nucléaires, que sont les États-Unis et la Corée du Nord, pourrait commencer d’une minute à l’autre, prévient le Royal United Services Institute (RUSI) dans un rapport auquel The Independent se réfère. «La guerre est maintenant une possibilité réelle. Tenant compte du progrès rapide de la Corée du Nord en matière de programmes de missiles et nucléaire, le temps n’est pas du côté de la diplomatie», indique le rapport. Selon des experts, la Corée du Nord effectuerait une invasion à grande échelle, et la guerre ne serait «ni chirurgicale, ni courte». En prévision de l’attaque par l’un des deux pays, le Royaume-Uni n’aurait à sa disposition que quelques heures «tout au plus» pour décider de quelle manière réagir.

Comme le signale Malcolm Chalmers, l’auteur du rapport, Donald Trump est le plus susceptible de déclencher la guerre. Pyongyang a récemment déclaré avoir achevé les préparatifs d’une frappe contre l’île de Guam, située dans l’océan Pacifique, qui abrite la base aérienne américaine d’Andersen et la base navale Apra Harbor. Les autorités américaines ont, quant à elles, répondu par une démonstration de force. Des bombardiers US ont survolé une partie de la côte orientale de la Corée du Nord pour montrer que Washington dispose «de nombreuses options militaires», a annoncé samedi le Pentagone. fr.sputniknews.com