La ministre israélienne de la Justice lance des menaces de mort contre Poutine !

Chef Poutine, oui Chef Xi, la mistinguette zioniste nous défie! T’en fais Xi, l’ours de Russie vas la manger tout crue! Hoooo!… HaHaHa!😆😅😂

By Kevin Barrett

« Si Poutine veut survivre », il vaut mieux pour lui de faire ce qu’Israël lui dit.

Ce sont les mots d’Ayalet Shaked, la ministre israélienne de la Justice, connue pour avoir préconisé l’extermination des enfants palestiniens (qu’elle appelle les «petits serpents») ainsi que les mères qui les portent.

De toute évidence, le Saker a raison de dire qu’il y a en ce moment une » escalade très dangereuse en Syrie « . Les Israéliens font tout leur possible pour s’assurer que leur plan Oded Yinon, qui consiste à faire éclater la Syrie en morceaux, ne déraille pas complètement. Et, à la très grande honte de l’Amérique, Trump et l’armée américaine agissent comme les marionnettes de Netanyahou.

La Russie, la Syrie et l’Iran gagnent. Israël est le grand perdant. Pas étonnant que Shaked soit réduite à des menaces de mort contre Vladimir Poutine.

Bonne chance pour tenter de concrétiser ces menaces, Ayelet. Vous découvrirez bientôt que s’en prendre à Poutine est beaucoup plus difficile que d’abattre des femmes et des enfants non armés.

reseauinternational.net

Source veteranstoday.com

Traduction : Avic – Réseau International