Les autorités françaises sont bien dans le camp de ceux qui soutiennent la guerre au Yémen

La France protégerait l’Arabie Saoudite d’une enquête internationale des Nations Unies sur le Yémen

Dans une tribune au journal Le Monde daté de mercredi, la présidente d’Amnesty internationalFrance, Camille Blanc, accuse Paris de faire obstacle à l’adoption d’un mécanisme d’enquête indépendant à Genève et demande au président Emmanuel Macron de mettre en accord ses paroles et ses actes.

Elle précise : « En s’abstenant de soutenir les efforts pour faire avancer la justice au Yémen, le président Macron trahirait sa promesse de faire respecter les valeurs des droits de l’homme et ferait passer les lucratifs contrats d’armements avec l’Arabie saoudite avant les vies brisées des Yéménites qui endurent depuis des années les crimes de guerre, le choléra et la quasi-famine. »

Le gouvernement Macron qui a dénoncé le soutien au terrorisme de l’Arabie saoudite essayerait selon des organisations de défense des droits de l’homme (Reuters) de protéger ce pays d’une enquête internationale à l’ONU sur les violations des droits de l’homme commises par la coalition saoudienne soutenue par les Occidentaux au Yémen.

En effet, la France a annoncé jeudi qu’elle recherchait un compromis à propos d’un projet de résolution en discussion au Conseil des droits de l’Homme des Nations unies à Genève demandant une enquête internationale sur les atrocités commises au Yémen. La crainte des ONGs de défense des droits de l’homme concerne le rôle du gouvernement français lors du vote à l’ONU demain sur l’enquête internationale impartiale soutenue par le Canada et les Pays-Bas. Paris essayerait de ménager les Saoudiens en essayant de soutenir leur enquête partiale sur les exactions commises au Yémen (Reuters Yémen: La France dit oeuvrer à un texte de compromis à l’Onu).

Sachant le rôle du gouvernement Hollande-Macron dans le soutien à l’Arabie saoudite dans sa guerre au Yémen, il est fort probable que le soutien des autorités françaises à l’enquête internationale impartiale réclamée par le Canada et les pays-Bas ne soit pas de premier ordre.

Un Yémen en guerre depuis plus de 2 ans, avec des dizaines de milliers de personnes tuées, le choléra et la famine qui font des ravages, suite à la guerre menée par la coalition saoudienne au Yémen, et la France souhaite oeuvrer à « un texte de compromis » en ménageant leur allié saoudien. On a bien compris que derrière les remontrances macroniennes à l’égard de l’Arabie saoudite, les autorités françaises sont bien dans le camp de ceux qui soutiennent la guerre au Yémen.

Lire à cet égard les informations ci-dessous faisant état du soutien militaire, politique et diplomatique français envers les Saoudiens dans leur guerre contre le Yémen.

le-blog-sam-la-touch.over-blog.com

Liens connexes :

– Quand Macron reconnaît implicitement que la France soutient des pays finançant le terrorisme

– Comment la France participe à la guerre contre le Yémen. Ventes d’armes et crimes de guerre (Orient XXI)

– Quand Amnesty international demande à François Hollande de suspendre immédiatement les transferts d’armes et les soutiens militaires à l’Arabie saoudite responsable de crimes de guerre au Yémen

– Record : la France a vendu pour plus de 14 milliards d’euros d’armes en 2016, notamment à l’Arabie saoudite

– Une ONG dénonce les ventes d’armes illégales de la France, de la Grande-Bretagne et des USA à l’Arabie saoudite (Reuters)

– Révélations sur les liaisons dangereuses de la France avec l’Arabie saoudite (Marianne)

– Exportations d’armes vers l’Arabie: l’Europe souhaite la sanction. La France et la Grande-Bretagne en ligne de mire