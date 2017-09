Deir ez-Zor: duel Russie/USA pour Israël?

Des tensions accrues de ces derniers jours entre la Russie et les États-Unis

Après la mort du commandant en chef des conseillers militaires russes à Deir ez-Zor, le général Valéri Asapov, les terroristes de Daech ont annoncé ce vendredi avoir tué un militaire russe et en avoir capturé deux autres.

Bien que l’information ait été démentie par les sources russes, il n’empêche que tout porte à croire à l’imminence d’une confrontation russo-américaine. Sur Press TV, de nombreuses analyses ont évoqué la volonté américaine de s’emparer des gisements pétro-gaziers de cette province comme étant le principal motif des tensions accrues de ces derniers jours entre la Russie et les États-Unis. Mais si d’autres motifs présidaient aussi à cet embrasement ?

Le site al-Suriya, proche de l’opposition anti-Assad, relève une autre piste. Il souligne le peu de cas que font les Américains depuis quelques jours de l’accord conclu avec les Russes et des cas de violation de la trêve qui se multiplient dans le sud de la Syrie. Cet état des choses, selon al-Suriya, « pourrait pousser Assad et ses alliés à se retirer de l’accord sur la zone de désescalade dans le Sud ».

Le site écrit : « Pendant 70 jours, le front sud opposant l’armée syrienne aux groupes armés était relativement calme du fait de l’accord conclu le 7 juin entre Washington et Moscou et auquel s’est joint par la suite Amman. Une relative accalmie régnait il y a encore quelques jours à Deraa et à Quneitra. Or depuis peu, les agissements de troupes syriennes se multiplient dans le Sud. Tout se passe comme si une nouvelle guerre devrait avoir lieu : l’armée syrienne a déployé davantage d’équipements militaires, de lance-roquettes et de véhicules blindés dans le Golan et surtout non loin de la localité d’al-Manisha. »

Le site, en se référant aux terroristes, ajoute : « Nos sources font état des fouilles que semblent mener les troupes syriennes non loin d’al-Manisha, et qui laissent penser que le régime syrien creuse de nouveaux canaux souterrains en vue d’une possible offensive militaire. »

Al-Suriya évoque les récents propos de la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, qui a dénoncé le recours des terroristes du front sud à « l’arme chimique », y voyant un autre signe précurseur de l’embrasement à venir : « Les groupes armés croient détecter à travers ces propos des messages importants dont ceci : la ville stratégique de Bosra al-Sham ne fait pas partie des zones de désescalade, de même que les cités d’al-Nakhl et de Basar al-Harir, qui servent respectivement de porte d’entrée occidentale et orientale à Deraa. […] Sur le flanc occidental de Deraa, les groupes armés constatent aussi une plus grande concentration des groupes liés au Hezbollah, surtout à al-Baath et à Khan Arnaba, toutes deux situées dans la province de Quneitra, là aussi sans doute en vue d’une offensive militaire imminente. »

Le site reprend ensuite le « pronostic » des terroristes, qui n’écartent pas « une offensive militaire de l’armée syrienne et de ses alliés russe et iranien sur le front sud de la Syrie », surtout que « Deir ez-Zor est sur le point de tomber entre les mains de Damas, qui contrôle une grande partie du désert de Syrie ».

Al-Suriya anticipe ensuite sur ces événements et prévoit l’échec de l’accord russo-américain : « Les groupes armés du Sud syrien estiment que le gouvernement de Damas s’apprêterait à se retirer de l’accord des zones de désescalade dans le Sud. Damas bénéficierait en cela du soutien de la Russie, qui semble vouloir riposter à l’indifférence et à l’apathie de Washington face aux multiples cas de violation de la trêve russo-américaine. »

Les conséquences de ce retrait ? « Si l’armée syrienne atteint les frontières avec la Jordanie, repoussant les groupes armés, une implication militaire jordanienne n’est plus à écarter. D’autant plus qu’Amman a affirmé ne pas tolérer la présence de Daech sur ses frontières. Et puis il y a Israël et son obsession anti-Hezbollah et anti-Iran qui le pousserait sans doute à intervenir à Deraa. »

Al-Suriya ne le dit pas dans son analyse, mais l’embrasement du front allant du sud-est à Deir ez-Zor n’est sans doute pas sans rapport avec la crainte des terroristes de voir une offensive conjuguée Damas-Russie-Hezbollah être lancée contre leurs positions dans le Sud, soit près des frontières israéliennes.

L’escalade des tensions russo américaines s’est soldée ce vendredi, soit trois jours après la mort du commandant Asapov dans une attaque aux roquettes à Deir ez-Zor, par la mort d’un militaire russe, tandis que deux autres auraient été capturés. L’information a été démentie par Moscou, mais il n’empêche qu’elle suscite une question cruciale : les Américains sont-ils directement intervenus à Deir ez-Zor pour stopper l’avancée d’Assad et de ses alliés ? Ne cherchent-ils pas à retarder de cette façon la bataille des forces alliées pour la libération de Deraa ? Toujours est-il qu’un duel se déroule en ce moment à Deir ez-Zor entre les USA et la Russie. Et pour une fois le pétrole n’est pas l’unique enjeu. Il y aurait aussi Israël et ce que les Américains qualifient de sécurité israélienne.

presstv.ir