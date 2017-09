Vue d’ensemble de la bataille pour Deir Ezzor au 25 septembre 2017

Les tensions s’intensifient rapidement entre les forces démocratiques syriennes (FDS) soutenues par les États-Unis et les forces gouvernementales syriennes dans la province de Deir Ezzor, au nord de la capitale provinciale.

La semaine dernière, les FDS ont utilisé un intense combat entre l’armée arabe syrienne (AAS) et l’Etat islamique (EI) pour s’emparer des champs pétroliers et gaziers d’Isba et de Tabiyeh, situés au nord du village de Khusham, sur la rive est de l’Euphrate. Séparément, les FDS se sont dirigés vers le village d’al-Suwar, au plus profond de la province de Deir Ezzor .

« Pendant que nos combattants progressent pour libérer notre peuple à l’est de l’Euphrate dans le cadre de la campagne al-Jazeera Tempest, les forces russes et le régime ont lancé une attaque contre nos combattants à Conico Factory, la station d’al-Azba et l’usine textile avec des canons et des avions de guerre. De plus, les bombardements ont entraîné des martyrs et des blessés parmi les combattants. Il convient de noter que nous progressons en coordination avec les forces de la Coalition mondiale et qu’elles nous évitent d’entrer dans des conflits secondaires et de gaspiller notre énergie qui est censée être utilisée dans la lutte contre le terrorisme et les terroristes.

Nous condamnons fermement les attaques agressives russes et leurs alliés qui servent le terrorisme, et nous assurons que nous ne resterons pas les bras croisés et que nous ferons usage de notre droit de défense légitime.

Nous lançons un appel à la Fédération de Russie pour qu’elle mette un terme à son attitude agressive à l’égard de nos peuples et de ses troupes vaillantes « , dit la déclaration.

Les FDS sont arrivés un jour après que le ministère russe de la Défense ait déclaré que les forces d’opérations spéciales étatsuniennes opéraient en toute sécurité dans la zone détenue par l’EI au nord de Deir Ezzor. En outre, le même jour, le lieutenant-général russe Valery Asapov a été tué par les bombardements de l’EI près de Deir Ezzor.

D’autres part, lundi, d’intenses combats se sont poursuivis entre l’AAS et l’EI sur l’île de Saqr, à l’est de Deir Ezzor. L’EI aurait mobilisé une grande partie de ses ressources dans la province pour défendre la partie nord de la ville de Deir Ezzor, qui est détenue par l’EI. Les forces gouvernementales ont déployé des renforts supplémentaires et exercé une pression accrue sur l’EI dans la région. Toutefois, l’AAS et ses alliés n’ont pas réussi à percer sur la rive est. Pendant ce temps, l’organe de presse russe géré par l’État, Sputnik, a rapporté qu’il n’ y avait pas eu d’affrontements entre les forces étatsuniennes et l’EI dans la province de Deir Ezzor, citant le secrétaire du Mouvement de diplomatie populaire de l’opposition syrienne et membre du programme d’opposition d’Astana, Mahmoud Afandi.