Un missile syrien aurait frappé un avion à l’Ouest de Damas

La défense aérienne syrienne a tiré un missile sol-air

By Leith Fadel

Beyrouth, Liban, 02h30 – à 02h00 (heure de Damas) ce soir, la défense aérienne syrienne a tiré un missile sol-air de l’aéroport de Mazzeh, Damas Ouest contre un possible drone près de la frontière du plateau du Golan.

Une vidéo de cette attaque de missile a été publiée par les nouvelles de Damas; Il montre le moment de l’impact à l’Ouest de Damas.

In Video , the moment when #Syrian air-defenses hit unidentified target Southwest of #Damascus pic.twitter.com/IrOtoJ7Y9f — Muraselon News (@Muraselon) 25 septembre 2017

L’armée syrienne n’a pas encore confirmé ce que le missile a frappé ; Cependant, certains rapports préliminaires indiquent que la cible était un drone ou un missile.

Video footage of Syrian missile striking possible aircraft over west #Damascus https://t.co/C88HdbRtR2 #Syria — Al-Masdar News (@TheArabSource) 25 septembre 2017

Adaptation Yandex

à suivre…