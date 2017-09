Le programme anti-iranien de Macron !

Macron est soumis à l’impérialisme militaire américaine

Pour le président français, Emmanuel Macron ; l’accord nucléaire avec l’Iran « n’est pas » suffisant pour « l’évolution régionale ».

Selon Macron cet accord devrait être complété pour encadrer aussi les activités balistiques de la RII. Luc Michel géopolitologue vient de publier un article en dénonçant les vraies intentions de Macron envers l’Iran. Il partage également son analyse avec Presstv.

Depuis Sarko, la France est sous l’influence et dans l’engrenage du BAO, voir de l’Otan. Leur soumission aux USA, « la guerre contre tous », trahissant tous les principes, la France a sombré dans la subversion d’elle-même et s’est imposée comme un des pôles du bloc. Pour l’Iran, pas d’échappatoire, Macron devra suivre les directives des États-Unis et de l’Otan.

