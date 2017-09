Encore un plan diabolique des Yankee’s et Zionistes

Selon Thierry Meyssan, écrivain et journaliste français, les Washington et Tel-Aviv ont concoté un plan bien prémédité pour déstabiliser la région. Pour ce faire, ils envisagent de créer un second Israël dans la région. Le référendum sur l’indépendance du Kurdistan irakien s’inscrit dans le cadre de ce plan américano-israélien.

parstoday.com