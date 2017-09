Syrie : Troupes US «en sécurité» sur des territoires de Daesh, Moscou publie des images

Le ministère russe de la Défense a publié une série d’images aériennes qui montreraient des équipements des forces spéciales américaines sur des zones contrôlées par Daesh près de Deir ez-Zor en Syrie. Aucune trace de combats n’aurait été constatée.

Le ministère russe de la Défense a publié sur Facebook le 24 septembre une série de photos aériennes, qui auraient été prises au nord de Deir ez-Zor, en Syrie, dans des zones contrôlées par Daesh. On y distinguerait des équipements des forces spéciales américaines. Selon le texte du communiqué russe qui accompagne la publication, ces images prouveraient que «les troupes américaines se sentent absolument en sécurité dans des régions contrôlées par les terroristes».

«Les forces spéciales américaines permettent aux FDS [la coalition militaire des Forces démocratiques syriennes] soutenues par Washington de traverser sans encombres les positions de Daesh», a expliqué le ministère.

«Sans résistance de la part des militants de Daesh, les troupes des Forces démocratiques syriennes se dirigent vers la ville de Deir ez-Zor, le long de la rive gauche de l’Euphrate», peut-on encore lire dans le communiqué.

«Bien que l’armée américaine soit positionnée où les troupes de Daesh sont déployées, il n’y a pas le signe d’un combat», ajoute encore le ministère, s’étonnant du fait que les forces américaines se sentent «absolument en sécurité» dans une zone contrôlée par des terroristes.

Prises entre le 8 et le 12 septembre, ces images montreraient, selon Moscou, des véhicules d’infanterie mobile et des Hummers blindés appartenant aux forces spéciales américaines, stationnées au nord de Deir ez-Zor, dans une zone où les djihadistes de Daesh se sont repliés.

