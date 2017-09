Les forces spéciales russes repoussent une attaque US planifiée en Syrie

Malgré les accords signés à Astana le 15 septembre, les combattants de Jabhat al-Nosra et les unités qui ne veulent pas se conformer à la cessation des hostilités termes, ont lancé une offensive à grande échelle contre les positions des troupes du gouvernement au nord et nord-est de Hama dans la zone de désescalade d’Idlib à partir de 8 heures du matin le 19 septembre (…) Selon les données disponibles, l’offensive a été lancée par les services de renseignements étatsuniens pour arrêter une avance réussie des troupes gouvernementales dans l’Est à Deir Ezzor.

Un événement sans précédent vient de se produire en Syrie: les États-Unis ont soutenu une tentative d’attaque surprise contre les forces gouvernementales syriennes stationnées au nord et au nord-est de la ville de Hama.Ce qui rend cette attaque unique, c’est qu’elle a eu lieu à l’intérieur d’une zone dite de « désescalade » et qu’il semble que l’un des principaux objectifs de l’attaque était d’encercler et de capturer par la suite un peloton d’officiers de police militaire russes déployés pour surveiller et faire respecter le statut spécial de cette zone. Les forces de police militaire russes, composées principalement de soldats de la région du Caucase, se sont battues contre une force ennemie beaucoup plus importante et ont dû demander de l’aide. Pour la première fois, au moins officiellement, des forces spéciales russes ont été déployées pour secourir et extraire leurs camarades. En même temps, les Russes ont envoyé un certain nombre d’avions de soutien aérien rapproché qui auraient tué plusieurs centaines de « bons » terroristes et repoussé l’attaque (les sources russes parlent de la destruction de 850 combattants, 11 chars d’assaut, trois véhicules de combat d’infanterie, 46 camionnettes armées, cinq mortiers, 20 camions de fret et 38 points d’approvisionnement en munitions; vous pouvez voir des photos du personnel et de l’équipement détruits ici) . Ce qui rend également cet événement unique, c’est la réaction officielle des Russes à cet événement.

C’est sans précédent à bien des égards. Premièrement, les Russes croient clairement que cette tentative de tuer ou de capturer un peloton de la police militaire russe a été planifiée par les États-Unis. Le fait qu’ils portent officiellement cette accusation montre le degré d’irritation ressenti par les Russes à l’égard de la duplicité des Etatsuniens. Deuxièmement, c’est la première fois, du moins à ma connaissance, que des forces russes Spetsnaz ont dû être envoyées pour secourir une sous-unité russe encerclée. Tous les opérateurs de Spetsnaz ont survécu, mais trois d’entre eux ont été blessés lors de l’opération (les Russes ne disent pas à quel point). Le soutien aérien rapproché assuré par les avions volant très bas, des SU-25, était de toute évidence coordonné par les contrôleurs avant Spetsnaz et a probablement sauvé leur action. En d’autres termes, c’était un événement inattendu et les choses auraient pu mal finir (imaginez ce que les fous de Takfiri auraient pu faire, exhibé dans des vidéos, à n’importe quel soldat russe capturé ! Enfin, une attaque organisée par les Etats-Unis contre ce qui était censée être une zone de » désescalade » combinée à une tentative de capture de soldats russes élève la barre de la duplicité étatsunienne à un tout autre niveau.

Il y a néanmoins quelques problèmes à présent. Premièrement, objectivement, le contingent russe en Syrie est minuscule par rapport à l’immense puissance du CENTCOM, de l’OTAN et des Israéliens omniprésents. Non seulement on diot tenir compte de cela, mais aussi dans toute confrontation étatsuno-russe, la Russie en tant que pays est objectivement le camp le plus faible, à l’exception d’une véritable course nucléaire. Les Russes ne sont donc pas en position de force. De plus, pour des raisons historiques et culturelles, les Russes sont beaucoup plus préoccupés par le déclenchement de tout incident qui pourrait mener à une guerre totale que les Etatsuniens qui font toujours leurs guerres dans le pays de quelqu’un d’autre. Cela peut sembler paradoxal, mais les Russes craignent la guerre, mais ils sont prêts. Contrairement aux Russes, les Etatsuniens n’ont pas peur de la guerre, mais ils ne sont pas prêts à combattre. Concrètement, cela signifie qu’une erreur de calcul étatsunienne pourrait très bien conduire à une réponse militaire russe qui paralyserait les Etatsuniens et les obligerait à entrer dans une spirale d’escalade que personne ne maîtriserait.

Je crains maintenant que les commandants incompétents, arrogants, pas très brillants et généralement ignorants du Pentagone et de la CIA n’ignorent tout simplement pas les signes d’avertissement clairs provenant des Russes, y compris l’annonce publique selon laquelle le Kremlin a donné l’autorité d’utiliser la force pour protéger le personnel russe contre les commandements russes locaux en Syrie. En clair, cela signifie que s’ils sont attaqués, les Russes en Syrie n’ont pas besoin de consulter Moscou avant de recourir à la force pour se protéger. D’ailleurs, de telles règles d’engagement sont assez communes, il n’ y a rien de bouleversant ici, mais le fait qu’elles aient été rendues publiques est, encore une fois, un message adressé aux anglo-sionistes et au « bon » terroriste qu’ils utilisent pour tenter de conquérir la Syrie.

Rappelez-vous comment Hillary a promis qu’elle imposerait unilatéralement une zone dite « d’interdiction de vol » sur la Syrie ? Elle a promis non seulement de déployer des avions étatsuniens au-dessus des forces russes en Syrie, mais elle a également promis qu’elle ferait sortir les forces aérospatiales russes du ciel syrien. Dieu merci, cette sorcière n’ a pas été élue, mais il semble que les gens avec le même point de vue arrogant et, franchement, complètement irresponsable sont maintenant de retour au pouvoir sous Trump.

Cette fois-ci, nous (le monde) avons eu de la chance. Les Syriens se sont battus durement et les « bons » terroristes ont probablement été surpris par la détermination impitoyable des forces de police militaire russes (en réalité, surtout tchétchènes) et des opérateurs Spetsnaz. C’est une chose de combattre les appelés syriens, c’en est une autre de s’attaquer à ces guerriers endurcis. Mais la prochaine fois, le résultat pourrait être différent.

La situation d’ensemble m’inquiète également beaucoup. Les Syriens, avec l’aide des Iraniens, du Hezbollah et de la Russie, ont libéré Deir Ezzor et ont traversé l’Euphrate et se déplacent vers l’est. En clair, cela signifie que les Etats-Unis et l’Etat islamique (EI) ont perdu la guerre et que la dernière région de Syrie d’où les anglo-sionistes peuvent espérer diviser le pays (leur « plan B » actuel) et établir une présence militaire étatsunienne permanente est maintenant menacée par l’avancée syrienne. La distance entre les forces étatsuniennes actuellement déployées dans le nord-est de la Syrie et les forces syriennes, iraniennes, hezbollah et russes est de plus en plus courte chaque jour. Je peux imaginer à quel point les forces iraniennes ou du Hezbollah, qui sentent déjà la proximité des forces étatsniennes, sont impatientes du moment où elles pourront enfin mettre la main sur leur vieil ennemi le plus détesté. Je regrette sincèrement que la première unité étatsunienne ait pris contact avec les Iraniens ou les forces du Hezbollah.

À l’heure actuelle, les Etatsuniens se cachent derrière les Kurdes, mais tôt ou tard, les Iraniens ou le Hezbollah les retrouveront. Quant aux Kurdes, leur situation en Syrie est précaire, pour ne pas dire plus : ils sont entourés de tous côtés par les Turcs, les Syriens et les Iraniens et leur seule zone de contrôle plus ou moins stable est l’Irak. Les Etatsuniens le comprennent parfaitement, d’où leurs tentatives désespérées d’arrêter les Syriens.

C’est une situation très dangereuse: même si le CENTCOM et l’OTAN sont de loin les « plus gros joueurs du bloc », en Syrie, les Etatsuniens sont coincés, leur terrain se rétrécit rapidement et on ne sait toujours pas comment arrêter ce processus. D’où l’attaque de la zone de désescalade dont nous venons d’être témoins.