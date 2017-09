Moscou veut anéantir al-Nosra

Les services de renseignements américains derrière l’offensive d’al Nosra dans Idlib en Syrie

La coalition américaine est, selon le ministre russe des Affaires étrangères, un invité non désiré en Syrie alors que la Russie lutte à la demande officielle de Damas contre le terrorisme.

« Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a mis l’accent sur l’anéantissement du Front al-Nosra en Syrie », a rapporté la chaîne de télévision Al-Mayadeen.

« Il est préférable que toutes les parties se focalisent sur la lutte contre Daech. Appuyée par l’aviation russe, l’armée syrienne lutte contre ce phénomène », a précisé Lavrov, avant d’ajouter : « Nous avons annoncé à nos homologues américains que le Front al-Nosra était un groupe terroriste et qu’il devait être anéanti. »

presstv.ir

Le ministère russe de la Défense affirme que, selon leurs données, une offensive lancée par les terroristes d’al Nosra et leurs alliés en Syrie a été orchestrée par les services de renseignements américains visant à faire échouer l’opération de l’armée syrienne près de Deir ez-Zor.

« Selon nos données de renseignement, l’offensive a été initiée par les services de sécurité des États-Unis pour empêcher la progression des forces gouvernementales à l’est de la ville de Deir ez-Zor », a déclaré le ministère russe de la Défense.

Dans le même temps, l’un des principaux objectifs des terroristes était de tenter de capturer l’unité de police militaire russe, 29 hommes au total, engagés dans des missions d’observation dans la zone de désescalade d’Idlib. Pendant plusieurs heures, les militaires ont opposé une résistance aux extrémistes et trois d’entre eux ont été blessés. L’intervention de l’aviation russe les a aidés à se soustraire de l’encerclement.

L’attaque des terroristes d’al Nosra et leurs alliés a été arrêté net! La réponse fût foudroyante..! 187 sites ont été détruits par l’aviation et l’artillerie, environ 850 terroristes tués, 11 chars, 4 BMP véhicules de combat d’infanterie, 46 camionnettes 4×4, 5 mortiers, 20 camions et 38 dépôts d’armes.