Otan: Moscou se prépare à une grande guerre

L’OTAN manifeste sa peur, ce n’est q’un exercice!😁😆😄

Un commandant de l’OTAN a déclaré que la manœuvre militaire à laquelle procède en ce moment la Russie sur ses frontières avec les pays de l’Europe de l’Est membres de l’OTAN, montre en réalité que Moscou se prépare à une grande guerre.

Selon l’agence United Press, le général Petr Pavel, le chef du comité militaire de l’OTAN, a déclaré dans un entretien avec CBS que son institution voulait établir des contacts avec l’armée russe pour éviter que ne surviennent d’éventuels accidents durant cette manœuvre russe.

La Russie procède en ce moment à l’exercice militaire Zapad 2017 le long de ses frontières avec des pays membres de l’OTAN (Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne) et la Finlande.

Le dernier Zapad remonte à 2014, peu avant l’intervention de la Russie en Ukraine.

Le président russe, Vladimir Poutine, a assisté hier, lundi 18 septembre, à cette manœuvre. L’agence de presse ITAR-TASS a rapporté que 95 experts étrangers venant de 50 pays différents étaient présents à l’événement.

Participent à cet exercice plus de 12 000 forces russes et un grand nombre de chasseurs, de missiles, d’hélicoptères et de chars, le tout sur les frontières des pays membres de l’OTAN. Cette dernière a réagi en envoyant 4 000 soldats en Pologne et dans les autres pays baltes.

presstv.ir