Assad soutient les Chrétiens de Syrie

Dans une rencontre avec de jeunes syriens de confession syriaque, le président Bachar al-Assad a déclaré que « certains ciblent le christianisme dans notre pays en vue de son dépeçage et de la constitution de multiples États tribaux et religieux afin de faire reconnaître un État juif en Palestine occupée. »

» Les Chrétiens syriens ne sont pas des invités mais des citoyens de premier degré sans qui la Syrie n’existerait pas », a affirmé le président Bachar al-Assad devant les jeunes chrétiens syriens, le patriarche d’Antioche, l’évêque orthodoxe et quelques prêtres.

« Les tentatives visant à faire pression sur les chrétiens ont échoué. Pour cela, nos ennemis collent aujourd’hui une étiquette d’extrémisme aux Musulmans, ciblant par ailleurs les citoyens chrétiens. Ils ont dans la foulée imposé une sorte d’idéologie qui n’est compatible avec aucun esprit religieux », a-t-il indiqué.

« Nous, en tant que citoyens syriens, ne permettons et ne permettrons à personne de détruire notre pays », a argué le président syrien.

Avant son entretien avec la minorité chrétienne du pays, Assad avait rencontré une délégation des parlementaires italiens, leur rappelant que certains pays occidentaux continuaient leurs soutiens directs ou indirects au terrorisme en Syrie.

Damas / Le président Bachar al-Assad a reçu aujourd’hui les participants à la /Rencontre générale des jeunes syriaques en Syrie 2017/, en présence de Mgr Mar Ignace Ephrem II, Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient pour les Syriaques Orthodoxes, et de nombreux patriarches et religieux.

La rencontre a porté sur le rôle des générations juvéniles dans la construction de l’avenir de la Syrie et la nécessité de renforcer le dialogue que de telles rencontres consacrent en tant que seule voie qui développe et construit la Patrie et la véritable alternative de l’extrémisme religieux et social.

En outre, l’importance de la présence chrétienne en Syrie en général, et celle syriaque en particulier, a été abordée lors de cette rencontre.

Le président al-Assad a affirmé que de telles rencontres adressent un message clair, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, disant apprendre que les Chrétiens ne sont ni hôtes ni oiseaux migrateurs, mais ils sont le principe de l’existence de la Patrie. « Sans les Chrétiens, il n’existe pas la Syrie variée », a ajouté le président.

Et le président al-Assad de poursuivre : « L’échec des tentatives d’exercer des pressions sur les Chrétiens a poussé nos ennemis à les prendre pour cible en visant l’Islam, et ce, à travers l’extrémisme, dans le but de donner le jour à une idéologie extrémiste qui ne cohabite point avec l’autre n’ayant pas les mêmes idées ».

Pour sa part, Mgr Ephrem II a indiqué que l’objectif le plus important de la Rencontre juvénile syriaque est le renforcement du dialogue entre les différentes catégories de la société syrienne et l’affrontement de la propagande propagée par les ennemis de la Syrie sur le fait que ce qui se passe en Syrie est une guerre civile.

Il a, en outre, assuré que les Chrétiens continueront à s’attacher à leur terre en dépit de toutes les facilités que présente l’Occident pour qu’ils renoncent à la terre de leurs ancêtres.

Les jeunes participant à la rencontre ont examiné plusieurs questions ayant trait à la situation prévalant en Syrie et au rôle des jeunes dans le renforcement de sa fermeté.

