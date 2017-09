Deir ez-Zor: l’Euphrate franchie

Mi-35 russe, un crocodile dans le désert syrien

Appuyée par l’aviation russe, l’armée syrienne et ses alliés chassent Daech des zones de Deir Ezzor

Les terroristes se sont rendus aux forces de l’armée syrienne et ses alliés qui sont arrivées à l’Euphrate.

L’armée syrienne est arrivée à l’Euphrate. Épaulée par l’aviation russe, l’armée syrienne et ses alliés ont chassé les terroristes de deux zones du sud-est de Deir ez-Zor pour atteindre finalement l’Euphrate.

Une source locale a confié à l’agence de presse russe Sputnik qu’un nombre de terroristes de Daech à Deir ez-Zor, à l’est de la Syrie, s’étaient rendus à l’armée syrienne, samedi 16 septembre.

Plus de 50 terroristes, dont six chefs de guerre, sont passés du côté des forces armées syriennes, a annoncé samedi le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

«Au cours des dernières 24 heures, 54 daechistes ont déposé les armes et rejoint les rangs de l’armée syrienne», a-t-il indiqué.

Les terroristes qui restent retranchés dans certains endroits de la province de Deir ez-Zor sont sérieusement affaiblis et n’arrivent plus à résister face à l’armée syrienne.

L’armée syrienne, épaulée par ses alliés, est parvenue la semaine dernière à briser le siège de Deir ez-Zor, province occupée depuis 2014 par Daech. Les combats se poursuivent par ailleurs dans l’est et le sud-est de la ville.

Dans ce contexte, les forces syriennes ont réussi à pénétrer, samedi soir, dans la localité d’al-Muriya et à déloger les terroristes de Daech des chaînes de montagnes Sarda et Carrum. Un nombre de daechistes ont été tués ou blessés et leurs armes et munitions dont les véhicules dotés de mitrailleuses ont été détruits.

Les terroristes se trouvent actuellement à une distance de 5 à 7 kilomètres à l’est des limites de la ville, au-delà de l’Euphrate. Les unités du génie de l’armée syrienne s’occupent du déminage des explosifs et du démantèlement des pièges.

Il est à noter que d’intenses combats sont en cours actuellement dans le quartier de Jafra, via lequel passe la principale route d’approvisionnement des terroristes de Daech retranchés à Deir-ez-Zor.

presstv.ir