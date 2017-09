🔴 #Alerte :8 000 chiens enragés de Daech en route vers l’Europe !

Attention les gars, parmi ces migrants, il y a sûrement des Daech!⚠️

Après avoir essuyé des échecs cuisants en Irak et en Syrie environ 8 000 ressortissants européens membres du groupe terroriste Daech envisagent de regagner leurs pays.

Selon l’agence de presse iranienne Fars, le groupe terroriste Daech a subi pendant les dernières semaines de lourdes défaites dans les régions qu’il en avait prise le contrôle.

Ayant essuyé de lourdes pertes infligées par la Résistance libanaise, les terroristes de Daech se sont retirés deégions frontalières syro-libanaises.

Au cours du dernier mois, les forces irakiennes ont rĂ©ussi Ă bouter hors des villes de Mossoul et de Tal Afar les daechistes. L’armĂ©e syrienne a Ă©galement brisĂ©, mardi 5 septembre, le siège de trois ans et un mois de la ville de Deir ez-Zor.

Ă€ Raqqa, les terroristes de Daech ont Ă©tĂ© encerclĂ©s par les forces kurdes. Des rapports tĂ©moignent que ce groupe terroriste a pris ses distances du commandement central et que les responsabilitĂ©s ont Ă©tĂ© partagĂ©es entre les chefs locaux. Cela a étĂ© mentionnĂ© dans l’accord conclu entre Daech et Hezbollah, mouvement de la RĂ©sistance islamique du Liban, car les terroristes de Daech opĂ©rant dans la rĂ©gion de Jurd al-Qaa (est) ont acceptĂ© de s’y retirer sans aucune coordination avec le commandement central.

En allusion Ă un rapport du Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU portant sur le sujet prĂ©citĂ© le site web libanais, El Nashra, a Ă©crit que Daech a commencĂ© Ă envoyer des biens dans des zones oĂą il n’y a pas de groupes affiliĂ©s, afin de se prĂ©parer Ă l’effondrement de son propre califat en Irak et en Syrie et de pouvoir mener Ă bien ses opĂ©rations Ă l’extĂ©rieur des frontières de ces deux pays.

Selon les sources politico-militaires, bien que Daech subisse des revers cuisants en Irak et en Syrie, mais ce groupe terroriste est en train d’être scindés en des cellules terroristes opérant dans les régions et les villes étant en dehors de leurs domaines d’activités.

Les dĂ©pĂŞches font Ă©tat que les Ă©lĂ©ments Ă©trangers de Daech sont en train de prendre la fuite l’Irak et la Syrie Ă destination de leur propre pays. Sur les 30 000 terroristes de Daech, près de 9 000 sont d’origine des pays d’Asie de l’est, 8 000 de l’Europe, 6 000 de la Tunisie et 3 000 d’Arabie saoudite.

Le site libanais se rĂ©fère aux lois sĂ©vères imposĂ©es aux terroristes qui retournent en Europe en provenance d’Irak et de Syrie et ajoute que ces lois doivent ĂŞtre accompagnĂ©es de mesures de sĂ©curitĂ© strictes sur les frontières, car certains de ces terroristes sont très dangereux. Et ils traverseront les frontières de l’Europe en utilisant des passeports qui ont Ă©tĂ© minutieusement falsifiĂ©s.

Ă€ la fin du rapport, il est soulignĂ© que l’effondrement de Daech au Moyen-Orient et la fin des rĂŞves de ce groupe terroriste dans la crĂ©ation des califats dans la rĂ©gion ne signifiait pas la fin de la menace de Daech, mais ce qui est Ă©vident c’est que les daechistes cherchent Ă mener des opĂ©rations terroristes dans toutes les rĂ©gions du monde, en particulier dans les pays occidentaux.

parstoday.com