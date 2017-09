Les médias israéliens demandent aux États-Unis de se préparer à la guerre contre la Syrie, la Russie et l’Iran.

Beyrouth, Liban – Les médias israéliens connaissent une nouvelle crise morale en implorant ouvertement les Etats-Unis de se préparer à la guerre en Syrie, même s’ils doivent affronter directement de grands alliés syriens comme la Russie et l’Iran.

Dans un article récent intitulé « Why Israel needs to prepare America for the coming conflict in Syria » (« Pourquoi Israël doit préparer les Etats-Unis pour le prochain conflit en Syrie »), l’écrivain du Jerusalem Post, Eric R. Mandel (un sioniste étatsunien), propose que le gouvernement et le peuple étatsuniens deviennent les partenaires de guerre d’Israël en cas d’attaque future des forces de défense israéliennes contre des cibles militaires syriennes, russes et/ou iraniennes.

L’article de Mandel est un exemple remarquable de la façon dont les groupes d’intérêts israéliens pro-guerre – s’exprimant par l’intermédiaire des sionistes de droite dans les cercles militaires et de politique étrangère des États-Unis – tentent d’inciter le gouvernement et la population des États-Unis à participer à des guerres qui ne font que renforcer les ambitions hégémoniques de l’État israélien.