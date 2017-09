Double jeu US en Syrie

L’envoyé spécial des présidents Obama, puis Trump, pour lutter contre Daesh, Brett McGurk, a rencontré le 18 août 2017 des chefs de tribus du désert saoudo-syrien.

Selon le « tsar anti-terroriste », la rencontre fut un « excellent meeting avec les cheikhs des principales tribus de la province de Rakka, en vue de détruire Daesh et de restaurer la vie de leurs communautés »

Or, plusieurs des invités de McGurk… étaient membres de Daesh.

voltairenet.org

Excellent meetings with sheikhs of all major tribes in #Raqqa Province, committed to destroying #ISIS & restoring life to their communities. pic.twitter.com/pY6rTO5jlP

— Brett McGurk (@brett_mcgurk) 18 août 2017