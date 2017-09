Syrie: Israël entre en conflit direct ?

Cela signifierait une confrontation directe avec les alliés de Damas, à savoir, l’Iran et la Russie

Des médias israéliens auraient constaté des signes avant-coureurs pour prétendre que Tel-Aviv pourrait désormais demander ouvertement aux États-Unis de se préparer à une intervention israélienne dans le conflit en Syrie.

Selon le site d’information Al-Masdar News, cela signifierait une confrontation directe avec les alliés de Damas, à savoir, l’Iran et la Russie. Le site d’information se réfère au numéro du 5 septembre du journal israélien Jerusalem Post. Dans un article ayant pour titre « Pourquoi Israël a-t-il besoin de préparer les États-Unis à une guerre à venir en Syrie ? », le journal demande au gouvernement et au peuple américain de collaborer avec « toute attaque des forces défensives israéliennes contre la Russie, l’Iran et la Syrie ».

Cet article fait référence, en réalité, aux milieux pro-israéliens au sein du Pentagone et aux partisans de la ligne dure au sein du département d’État américain. Ces groupes ont pour responsabilité de faire adhérer le peuple et le gouvernement US aux plans de guerre au service de l’expansionnisme hégémonique d’Israël.

Selon Al-Masdar News, l’auteur de l’article, Eric Mandel, se livre à des mensonges afin de créer la panique auprès de ses interlocuteurs américains et d’obtenir l’appui nécessaire à d’éventuelles mesures militaires israéliennes contre tout effort pouvant conduire à la paix en Syrie. Et cet article a été publié au moment exact où les violences ont été réduites en Syrie, depuis la création des zones de désescalade par les Russes et Iraniens, ajoute Al-Masdar News.

L’article de Jerusalem Post rappelle l’axe du mal inventé par l’ancien président des États-Unis, George W. Bush. Après les attentats du 11 septembre, Bush a classé l’Iran, l’Irak et la Corée du Nord dans un prétendu axe du mal. Ce mensonge a motivé les hommes politiques américains tandis que les médias occidentaux l’ont retransmis avec une telle ampleur que la guerre américaine contre l’Irak paraissait à terme justifiable, ajoute Al-Masdar News.

presstv.ir