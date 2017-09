ils ont commencé à la belote! tu m’soules. Vas-y!😅😂😲

Les sources syriennes ont annoncé que les terroristes de Daech se sont divisés à Deir ez-Zor et qu’un certain nombre de leurs commandants ont été tués ou ont pris la fuite.

Le quotidien al-Qods al-Arabi, qui paraît à Londres, a annoncé que la division régnait au sein du groupe terroriste Daech et ce différend est bien évident dans les fatwas contradictoires émises par les muftis daechistes ou celles qui ont été gommées par eux.

L’absence des chefs de haut rang de Daech sur le champ de bataille qui ont été tués au cours des affrontements ou ceux qui ont été évacués par les hélicoptères de la soi-disant coalition anti-Daech a aggravé la situation.

Les commanditeurs US évacuent leurs taupes de Daech de peur qu’ils tombent entre les mains de l’armée syrienne et balancent tout.

Des sources proches de Daech ont reconnu que la division avait atteint son paroxysme au sein de ce groupe terroriste.

Avec la diffusion des nouvelles contradictoires sur la disparition d’Abou Bakr al-Baghdadi, chef de Daech ce groupe terroriste est désormais dirigé par un conseil. Les divergences entre les chefs daechistes de haut rang sont arrivées à son comble durant ces dernières semaines.

Après la mort de Turki al-Binali, un mufti d’origine bahreïnie éliminé dans un raid aérien de la soi-disant coalition anti-Daech, en mai dernier dans une ville syrienne non loin des frontières irakiennes, les différends font rage entre les chefs daechistes.

À noter qu’un des chefs de Daech et son fils ont été tués à Deir ez-Zor dans une frappe des avions de chasse de la soi-disant coalition anti-Daech et suite à tous ces évènements, l’écart se creuse de plus en plus au sein du groupe terroriste.

parstoday.com